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Korona virüsü yenen 76 yaşındaki muhtardan önemli uyarı "En büyük hatam bunaldığım zaman maskeyi burnumdan indirmek oldu" "Maskeyi doğru kullanırsak bu hastalık azalır"

İHA

Korona virüsü yenen 76 yaşındaki muhtardan önemli uyarı "En büyük hatam bunaldığım zaman maskeyi burnumdan indirmek oldu" "Maskeyi doğru kullanırsak bu hastalık azalır"

Isparta’da korona virüsü yenen 76 yaşındaki Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Fevzi Boşgelmez, vatandaşları maske konusunda uyardı. Boşgelmez, “Maskeyi doğru kullanırsak bu hastalıkla mücadelede başarılı oluruz” dedi.
Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Fevzi Boşgelmez, yaklaşık bir ay önce öksürük şikayetiyle gittiği hastanede korona virüse (Covid19) yakalandığını öğrendi. Evde 10 gün karantina süreci geçiren Boşgelmez, tedavisinin tamamlanmasının ardından şikayetlerinin devam etmesi üzerine hastaneye yatırıldı. 6 gün hastanede kalan Boşgelmez’in testi negatife dönünce taburcu edildi. Boşgelmez, hastane sonrası evde de bir haftalık istirahatin ardından tekrar muhtarlıktaki görevinin başına döndü.

“Şikayetlerim devam edince hastanede yattım”
Korona virüse yakalanma sürecini anlatan muhtar Fevzi Boşgelmez, bir ay önce bir pazar günü sabaha karşı öksürmeye başladığını ve bu durumun ertesi günü akşamına kadar devam ettiğini söyledi. Motosiklet kullandığı için üşütmüş olabileceğini düşündüğünü ve hastanenin göğüs polikliniğine başvurduğunu ifade eden Boşgelmez, “Göğüs filmi çektiler ve test aldılar. Covid19 testim pozitif çıktı. İlaç vererek 10 gün süreyle evde kalmamı istediler. 10 günün sonunda devam eden şikayetlerim vardı. Beni 6 gün kadar hastanede yatırdılar. Sonra tekrar test aldılar, testim negatif çıktı. Hastane çıkışı bir haftadan fazla da evde tedavi oldum. Gerçi bunun tedavisi yok, tedavisi evde beklemek” dedi.

“Maskeye riayet edilirse bu hastalık azalır”
Korona virüs salgınına nereden yakalandığını bilmediğini ancak bazı hataları olduğunu dile getiren Boşgelmez, “Yürüyüş yaparken, bunaldığım zamanlarda maskeyi burnumdan indiriyorum. En büyük hatam o oldu. Belki camiye gittiğimde de olmuş olabilir. Maskeyi indirdiğim zaman gelen gidenden de bulaşmış olabileceğini tahmin ediyorum. Vatandaşlardan maskeyi kesinlikle burunlarının üstünde tutmalarını rica ediyorum. Maskeyi sürekli ve doğru takarlarsa bu hastalık bulaşmaz. Laf olsun diye takılırsa bu maskenin hiç faydası olmaz. Ancak bu konuda dikkat edilmiyor. Kimisi maskeyi koluna takıyor. Maskeye riayet edilirse bu hastalık azalır ve mücadelede başarılı olunur” diye konuştu.

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