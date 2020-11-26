Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası “Uluborlu” oldu Belediye Başkanı Aziz Tuna: “Fotoğraf tutkunlarını ilçemize bekliyoruz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası “Uluborlu” oldu Belediye Başkanı Aziz Tuna: “Fotoğraf tutkunlarını ilçemize bekliyoruz”

İHA

Fotoğraf tutkunlarının yeni rotası “Uluborlu” oldu Belediye Başkanı Aziz Tuna: “Fotoğraf tutkunlarını ilçemize bekliyoruz”

Isparta’nın Uluborlu ilçesinde sonbaharın renkleriyle sokaklardan bahçelere kadar her yerde adeta renk cümbüşü yaşanıyor. Uluborlu Belediye Başkanı Aziz Tuna, fotoğraf tutkunlarını ilçeye beklediklerini söyledi.
Isparta’nın Uluborlu ilçesi, sonbahar mevsimini dolu dolu yaşarken, kırmızıdan sarıya kadar hem kaldırımları, hem de bahçeleri renk cümbüşüne dönüştü. Kendisi de grafik tasarımcı olan Uluborlu Belediye Başkanı Aziz Tuna’nın sosyal medya hesaplarında paylaştığı birbirinden güzel Uluborlu’da sonbahar fotoğrafları, fotoğraf amatörleri ve gezi gruplarının da gözünden kaçmadı.
Hafta sonları özel turlarla ilçeye gelen gruplar ilçenin fotoğraflarını çekmeye başladı. Başkan Aziz Tuna, seçim beyannamesinde yer alan kadın istihdam projesi olan Kiraz Çiçekleri Kooperatifi’ni de çalıştırmaya başladıklarını belirterek, “Hanımlarımız, el sanatları ve mutfak kültürümüzü burada hayata geçiriyor. Önümüzdeki aylarda ilçemize gelenler, mutlaka ilçemizin lezzetini tadacak, el sanatlarını alıp yanında götürecek” dedi.
Uluborlu’nun konumu gereği 4 mevsimi dolu dolu yaşadığını kaydeden başkan Tuna, “Şimdi sonbahar, sarıdan turuncuya, kırmızıdan yeşile her renk bahçelerimizde. Önümüzdeki süreçte önce kar temalı fotoğraflar, baharda ilçemizin sembolü olan kiraz çiçeği temalı fotoğraflar, yazın ise bahçelerden fışkıran bereketli fotoğraflar için fotoğraf tutkunlarını ilçeye bekliyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Başdeğirmen: “Belediyelerimizle işbirliği içinde vatandaşlarımıza hizmet etmek istiyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Başdeğirmen: “Belediyelerimizle işbirliği ...
Milletvekili Özel’in, oğlunun kaleme aldığı kitabın önsözünü Cumhurbaşkanı Erdoğan yazacak
YEREL HABERLER Milletvekili Özel’in, oğlunun kaleme aldığı kitabın ...
Isparta’da karayolları kış önlemleri masaya yatırıldı Vali Seymenoğlu: “Ticari olmayan araçlara da kış lastiği kullanmayı tavsiye ediyorum”
YEREL HABERLER Isparta’da karayolları kış önlemleri masaya ...
Komşu iki şehirden ortak asfalt çalışması Yöre halkının 50 yıllık rüyası gerçek oluyor
YEREL HABERLER Komşu iki şehirden ortak asfalt çalışması Yöre ...
Eğirdir’de KADES tanıtıldı
YEREL HABERLER Eğirdir’de KADES tanıtıldı
Isparta’da alkol ve modifiyeli araç denetimi
YEREL HABERLER Isparta’da alkol ve modifiyeli araç denetimi
Isparta’da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES’i tanıttı Isparta Valisi Seymenoğlu: “KADES’ten bildirim düştüğünde kolluk kuvvetlerimiz en kısa sürede ulaşıyor”
YEREL HABERLER Isparta’da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek ...
Eğirdir Gölü'nde 570 adet kaçak kerevit pinterine el konuldu
YEREL HABERLER Eğirdir Gölü'nde 570 adet kaçak kerevit pinterine el ...
Isparta’nın ihracat şampiyonu yaş meyve ve sebze Isparta ekonomisi masaya yatırıldı Vali Yardımcısı Haluk Şimşek: “İlk 10 ayda 276 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik”
YEREL HABERLER Isparta’nın ihracat şampiyonu yaş meyve ve ...
Isparta’da 17 koyun çalan hırsız Afyonkarahisar’da yakalandı Yakalanan şahsın 7 ayrı suçtan firari olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Isparta’da 17 koyun çalan hırsız Afyonkarahisar’da ...
Isparta Belediyesi, 2 milyon metrekarelik alanı yatırıma hazırladı
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi, 2 milyon metrekarelik alanı ...
Isparta’da bu köye muhtar dayanmıyor: 5’inci muhtar istifa etti Çetince köyü 20 ayda 5 muhtar değiştirdi
YEREL HABERLER Isparta’da bu köye muhtar dayanmıyor: 5’inci muhtar ...
Isparta’da ablası ve eniştesini öldüren polis memuruna 2 kez müebbet hapis cezası Ağır tahrik iddiasıyla istediği ceza indirimi kabul edilmedi Kardeşin kocasını kasten öldürmek suçundan müebbet hapis, kız kardeşi için 'alt soydan birine karşı işlenmiş olması' nedeniyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi
YEREL HABERLER Isparta’da ablası ve eniştesini öldüren polis ...
Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polise 2 müebbet
YEREL HABERLER Ablası ile uzman çavuş eniştesini öldüren polise 2 ...
Isparta’da ekmeğe zam geldi
YEREL HABERLER Isparta’da ekmeğe zam geldi
Isparta Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
Isparta'da MHP'li başkanın evine silahlı saldırı
YEREL HABERLER Isparta'da MHP'li başkanın evine silahlı saldırı
Bakır banyo kazanı teknolojiye direniyor Eskiden evlerin olmazsa olmazı kazanlar, doğalgazın gelmesiyle birlikte yok olmaya başladı Bakır ustası Hasan Bektaş: “Geçmişte günde 5-10 satabiliyordum, şimdi 15 günde 1-2 anca satıyorum”
YEREL HABERLER Bakır banyo kazanı teknolojiye direniyor Eskiden ...
Isparta’da öğretmenlerden 24 Kasım için ‘uzaktan çok sesli koro’ çalışması Öğretmenler Marşı’nı evlerinde seslendirip, koro oluşturdular
YEREL HABERLER Isparta’da öğretmenlerden 24 Kasım için ‘uzaktan çok ...
Çiçekpınar Belediye Başkanı Kaynak’ın evine silahlı saldırı Başkan Kaynak: “Evin arka tarafından gelen 2 kişi ateş etti”
YEREL HABERLER Çiçekpınar Belediye Başkanı Kaynak’ın evine silahlı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X