Mahkeme kararıyla yaşı küçültüldü, verilecek cezada indirim istendi (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahkeme kararıyla yaşı küçültüldü, verilecek cezada indirim istendi (2)

DHA

Mahkeme kararıyla yaşı küçültüldü, verilecek cezada indirim istendi (2)


BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Isparta'da, Mehmet Özçelik'in yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili tutuklu bulunan F.G.'nin olaydan 2 gün önce 18 yaşını doldurduğu ancak mahkeme kararıyla yaşının küçültüldüğü, bu nedenle de suça sürüklenen çocuk sıfatı almasına ilişkin Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut imzasıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"Yazılı ve görsel medyaya konu olan bazı haberlerde kasten öldürme suçunun zanlısı olan F.G.'nin Isparta 2´nci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ilamı ile yaşının küçültüldüğüne ve düzenlenen iddianamede olay tarihi itibarı ile cezasında yaş indirimi talep edildiğine dair `Isparta'da mahkeme kararıyla yaşı küçültüldü, verilecek cezada indirim istendi' başlıklı haberlere ilişkin basın açıklaması yapma zarureti hasıl olmuştur. Bilindiği üzere 'Ceza Mahkemelerinin Ek Yetkisi' başlıklı CMK 218/2 maddesi 'Kovuşturma evresinde mağdur veya sanığın yaşının ceza hükümleri bakımından tespitiyle ilgili bir sorunla karşılaşılması halinde; mahkeme, ilgili kanunda belirlenen usule göre bu sorunu çözerek hükmünü verir' amir hükmünü içermektedir. Bu yasal düzenleme karşısında Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevi maddi gerçeği ortaya çıkartmak olduğundan hukuk mahkemesinin yaş tashihine ilişkin kararı ile bağlı değildir. Yüce mahkeme talep halinde veya re'sen bu hususu araştırmakla görevli ve yetkilidir. Isparta 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından takip edilmektedir. Söz konusu davanın duruşma safahatı henüz başlamış değildir. Bu çerçevede yargılama aşamasında maddi gerçeğin ortaya çıkartılması maksadıyla failin gerçek yaşının tespitine ilişkin mahkemeden talepte bulunulacaktır. Adaletin tecellisi için mücadele veren Cumhuriyet Başsavcılığımız kamu vicdanını rahatsız edecek herhangi bir oldubittiye asla müsaade etmeyecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN
2021-01-05 16:57:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da 1002 TOKİ konutunun ihale tarihi netleşti Belediye Başkanı Başdeğirmen: “TOKİ ihalesi 15 Mart’ta yapılacak”
YEREL HABERLER Isparta’da 1002 TOKİ konutunun ihale tarihi ...
Mahkeme kararıyla yaşı küçültüldü, verilecek cezada indirim istendi
YEREL HABERLER Mahkeme kararıyla yaşı küçültüldü, verilecek cezada ...
Koronavirüs manda sütüne talebi artırdı
YEREL HABERLER Koronavirüs manda sütüne talebi artırdı
Bir döneme damga vuran Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi artık yeni binasında Hastane 100 yataK kapasiteli olarak hizmete girdi
YEREL HABERLER Bir döneme damga vuran Eğirdir Kemik Hastalıkları ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Isparta Belediyesi'ne 43 metre merdivenli itfaiye aracı gönderildi Belediye Başkanı Başdeğirmen: “Sayın Cumhurbaşkanımıza verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum”
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Isparta ...
Ormanlık alanda ölü bulunan Gülsüm'ün kardeşi: Annemi ve ablamı köyde istemiyorlardı (2)
YEREL HABERLER Ormanlık alanda ölü bulunan Gülsüm'ün kardeşi: Annemi ...
Kayıp olarak aranırken ölü bulunan Gülsüm Doğan ilk belirlemelere göre soğuktan donarak ölmüş
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranırken ölü bulunan Gülsüm Doğan ilk ...
Egzozu kırılan kamyonet sürücüye kaza yaptırdı Isparta'da egzozu kopan kamyonet yan yattı
YEREL HABERLER Egzozu kırılan kamyonet sürücüye kaza ...
Isparta’da 272 köylüye 7 milyon 134 bin TL Orköy kredi desteği sağlandı
YEREL HABERLER Isparta’da 272 köylüye 7 milyon 134 bin TL Orköy ...
Gelendost ilçesindeki çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Gelendost ilçesindeki çatı yangını korkuttu
13 gündür kayıp olarak aranırken il sınırı dışında cesedi bulundu Isparta’da kayıp olarak aranan kadından acı haber Gülsüm Doğan’ın cenazesini bulan AFAD görevlisi: “Sanki yatmış ve istirahat eder gibiydi”
YEREL HABERLER 13 gündür kayıp olarak aranırken il sınırı dışında ...
Isparta'da kayıp olarak aranan kadının Burdur'da cesedi bulundu
YEREL HABERLER Isparta'da kayıp olarak aranan kadının Burdur'da ...
Isparta'da 13 gündür aranan Gülsüm Doğan ölü bulundu
YEREL HABERLER Isparta'da 13 gündür aranan Gülsüm Doğan ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X