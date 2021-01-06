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Eğirdir Gölü ve Gölcük Krater Gölü kesin korunacak alan ilan edildi Dr. Erol Kesici: “Kesin korunacak alan ilkesinden asla taviz verilmemeli” “Alınan karar göllerimiz açısından çok önemli bir gelişmedir” “Eğirdir Gölü, bilimsel çalışmalar hariç tüm kullanımlar için sınırlandırılmalıdır”

İHA

Eğirdir Gölü ve Gölcük Krater Gölü kesin korunacak alan ilan edildi Dr. Erol Kesici: “Kesin korunacak alan ilkesinden asla taviz verilmemeli” “Alınan karar göllerimiz açısından çok önemli bir gelişmedir” “Eğirdir Gölü, bilimsel çalışmalar hariç tüm kullanımlar için sınırlandırılmalıdır”

Isparta’da bulunan Eğirdir Gölü ve Gölcük Krater Gölü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre doğal sit alanı ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, kararın çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek, “Eğirdir Gölü ve Gölcük Gölü’nün, kesin korunacak hassas alanlar ilkesi doğrultusunda kullanımına izin verilmelidir. Kararlar esnetilmemelidir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre Isparta'da bulunan Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Eğirdir Gölü ile Gölcük Krater Gölü doğal sit alanı ilan edildi. Bu karara göre özellikle son yıllarda kirlilik ve önemli derecede su kaybı yaşayan Eğirdir Gölü ile Gölcük Gölü, ‘kesin korunacak hassas alan’ olarak tescil edildi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, her iki göl için de alınan kararın önemli olduğunu ancak kesin korunacak hassas alan ilkesinden taviz verilmemesi gerektiğini belirtti.

“İçerisinde yoğun şekilde siyano bakteriler bulunmaktadır”
Eğirdir Gölü’nün öncelikli kullanım amacının içme ve kullanma suyu kaynağı olduğuna değinen Dr. Erol Kesici, “Eğirdir Gölü’nden aşırı su alımları, çevresindeki yapılaşmalar, tarım alanlarının işgali halen geleneksel tarımın yapılması gölde çok ciddi sorunlara neden olmuştur. Gelinen noktada göl bütçesinin neredeyse yüzde 70’ini kaybetmesinin yanı sıra aşırı kirlilikle karşı karşıyadır. Bu da çok tehlikeli bir durum arz etmektedir. Son 35 yıl içerisinde Eğirdir Gölü’yle ilgili içme ve kullanma suyu çevre kanunları, su kirliliği yönetmelikleri ve en son olarak da 8 yıl önce hazırlanan özel hükümler olması rağmen Eğirdir Gölü korunamamıştır. Gölün bugün geldiği durum çok ciddidir. Eğer gerçekten önlemler alınmazsa gölün ileriye gitmesi çok zordur. Çünkü kuruma periyoduna girmiş, kıyıları tamamen bataklıklaşmış ve kirlilik hat safhaya gelmiştir. Bu suların kullanılması dördüncü sınıf kalitede özelliğine sahiptir. Çünkü içerisinde yoğun şekilde siyano bakteriler bulunmaktadır” dedi.

“Bilimsel çalışmalar hariç tüm kullanımlar sınırlandırılmalıdır”
Eğirdir Gölü ve Gölcük Gölü’nün kesin korunacak alan ilan edilmesinin çok önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Kesici, bu gelişmenin daha da anlam kazanabilmesi için ana ilkelerinden taviz verilmemesi gerektiğine değindi. Dr. Erol Kesici, “Bu göllerimizin kıyılarında yapıya izin verilmemeli, bilimsel çalışmalar hariç tüm kullanımlar sınırlandırılmalıdır. Çünkü buranın bitki ve hayvan topluluklarına ait ortamları, bu ortamın topografyası bozulmamalı ve engellerle karşılaşmaması gerekir. Ancak bu alanlarda tabiat varlıkları koruma kurulunun izni ile turizm ve buna benzer küçük yapılaşmalara izin verilebilmektedir. Fakat bu yapılar entegre yapılaşmaya dönüşmemeli. Yapılaşmada esnekliklere kesinlikle izin verilmemelidir. Öncelikle amaçları isimde de belirtildiği gibi kesin korunacak hassas alanlar olarak kalmalıdır” diye konuştu.

“Aşırı şekilde turizme ve yapılaşmaya açılırsa korunamaz”
Kesici, Eğirdir ve Gölcük göllerinin dünya harikası yerler olduğunu belirterek, “Gerçekten buraların kesin korunacak alanlar haline dönüştürülmesi gerekir. Taviz verilerek entegre yapılar yapılırsa, turizm ve yapıya aşırı yoğunluk şekilde açılırsa bu alanların korunması söz konusu değildir. Eğirdir Gölü ve Gölcük Gölü’nün, kesin korunacak hassas alanlar ilkesi doğrultusunda kullanımına izin verilmelidir. Elbette insanlar gölden yararlanacak. Ama bizim bugüne kadar çıkardığımız önemli bir ders vardır, maalesef biz bu kıyıları 35 yıl yasalara çıkarmamıza rağmen koruyamamıştır. İnşallah yeni yasa göllerimizi koruyarak gelecek nesillere taşır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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