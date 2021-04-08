Isparta’da 108 tarihi eser ele geçirildi

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Isparta’da jandarma ekipleri düzenledikleri tarihi eser operasyonlarında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda toplam 108 adet tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 7 Nisan’da M.A. (39) isimli şahsın, elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak üzere Antalya’dan Eğirdir ilçesine geleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelinin bulunduğu otobüsü durdurarak arama yaptı. Aramada poşet içerisinde koltukların arasına gizlenmiş vaziyette, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 54 adet sikke, 40 adet obje ele geçirildi.

Aynı tarihte jandarma ekipleri Şarkikaraağaç ilçesi Belceğiz köyünde ikamet eden E.Ö. (33) isimli şahsın define arama amacıyla izinsiz kazı yaptığı ve evinde tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine şüpheliyi yakaladı. E.Ö.’nün evinde yapılan arama neticesinde 12 adet obje ile 2 adet toprak testi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken, ele geçirilen toplam 108 adet tarihi esere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konuldu.

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