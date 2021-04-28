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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Başdeğirmen: “Bu yıl beklediğimiz Nisan yağmurlarını alamadık”

İHA

Başkan Başdeğirmen: “Bu yıl beklediğimiz Nisan yağmurlarını alamadık”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, kentin kısa, orta ve uzun vadedeki içme suyu ihtiyacı ile yapılabilecek yeni yatırımlar, alınacak tedbirler konusunda toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya belediye ve DSİ Bölge Müdürlüğü bürokratları da katıldı.
Isparta’nın mevcut içme suyu kaynakları, alternatif su kaynakları ile şehrin içme suyu problemi yaşamaması için kısa, orta ve uzun vadede yapılabilecek çalışmaların ele alındığı toplantıda konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bugünlerde yaşanan kuraklık ve gelecekte yaşanabilecek su kayıplarına karşın önemli tedbirler alınması gerektiğine dikkat çekti.
Bu yıl yaşanan kuraklıktan dolayı içme suyu rezervlerinin aza inmesinin tedirgin edici olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Bu yıl beklediğimiz Nisan yağmurlarını alamadık, baraj ve göllerimizi dolduracak suyumuzun oluşmadığını, günden güne Eğirdir Gölümüzün su seviyesinin çekildiğini görüyoruz” dedi.

“13 milyon metreküp suyu gölden alıyoruz”
Isparta Belediyesinin vatandaşlara yıllık 23 milyon metreküp su sunduğunu, bunun 13 milyon metreküplük kısmının Eğirdir Gölünden temin edildiğini belirten Başkan Başdeğirmen, “Eğirdir’de su seviyesinin anormal derece aşağıya düşmesinden dolayı, su aldığımız bölgedeki borular neredeyse artık yüzeye çıkmak üzere. Tabana yakın olunmasından kaynaklanan en küçük bir dalgalanmada su bulanıklaşabiliyor” görüşlerinde bulundu.

“Su sorununu çözmek için bir çalışma içerisindeyiz”
Başkan Başdeğirmen, Eğirdir’deki tesislerin randımanlı bir şekilde çalıştığını, ancak suyun az olmasının hem suyun bulanıklaşmasına, hem de önümüzdeki ay ve yıllarda şartların bugünkü gibi gitmesi durumunda ciddi problemlerin yaşanabileceğini gösterdiğini aktardı. ‘Bugünden alınması gereken tedbirler nelerdir?’, ‘gelecek için neler yapabiliriz?’ gibi konuları DSİ yetkilileri ile birlikte masaya yatırdıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “DSİ’miz suyla ilgili konularda son derece bilgili ve tecrübeli. Bu arkadaşlarımızın tecrübe ve bilgilerinden işbirliği içerisinde şehrimizin gelecekte yaşanabilecek su sorununu çözmek için bir çalışma içerisindeyiz. Bugünden ek kaynaklarla çare bulmak zorundayız” dedi.
Darıderesi2 Göletinin inşaat çalışmalarının devam ettiğini ve 2 yıla biteceğini kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehirdeki kaynak sularının bulunduğu alanlar ile bunlardan ne şekilde istifade edilebileceğini görüştüklerini aktarırken, “Isparta’mızın yaşayabileceği su sorununu çözmek için çare arayacağız” derken, bu konuya hassasiyet gösteren DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin ve ekibine teşekkür etti.

“Hidrolojik bir kuraklık yaşıyoruz”
Isparta’nın yakın ve uzun vadede içme suyu probleminin çözümü için karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren DSİ 18. Bölge Müdürü Rahmi Şahin de, “Son yıllarda hidrolojik bir kuraklık yaşıyoruz. Bu tarımsal sulamadan öte şehirlerin içme suyuna da yansıyor. Hidrolojik kuraklığın etkisini en aza indirecek tedbirleri alma noktasında yapılan bu toplantının hayırlara vesile olacağını düşünüyorum” dedi.

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