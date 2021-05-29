Isparta’da 34 bin kişiye afet eğitimi verildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının “Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından Isparta Valiliği koordinesinde kentte bugüne kadar 34 bin kişi ile köy ve mahalle muhtarlarına afet eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim uzmanları tarafından Aksu ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarlarına afetler hakkında bilgi verilerek afet öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ev ve iş yerlerinde alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.

Aksu İlçesinde görev yapan muhtarlara yönelik düzenlenen eğitimin ardından Vali Ömer Seymenoğlu da muhtarlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu, muhtarlara sertifika verdi ve afet çantası dağıttı.

“Afetlere hazırlıklı olunmalı”

Vali Seymenoğlu burada yaptığı açıklamada afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha yineleyerek “Afetler ani gelişmesiyle can ve mal kayıplarına sebep olabiliyor. Afetle karşılaştığımız zaman bu neymiş dememek için afet öncesinde, sırasında ve sonrasında bu eğitimlerle neler yapabileceğimize dair sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi 2021 yılı Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Dolayısıyla İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü’müz yoğun bir şekilde bu eğitimleri yapıyor. Sizler de buradan aldığınız bilgilerle vatandaşlarımızı bilgilendirirseniz farkındalık oluşturmuş oluruz” dedi.

Afet eğitimine katılan muhtarlar ise aldıkları eğitiminin kendileri için oldukça faydalı olduğunu ve bir çok yeni bilgi edindiklerini aktararak bu bilgileri köy ve mahallelerde vatandaşlarla da paylaşacaklarını söylediler.

Isparta’da bu güne kadar 34 bin vatandaş ile köy ve mahalle muhtarlarının tamamına yakınına ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.

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