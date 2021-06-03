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Emekli akademisyen modern sera kurdu, topraksız meyve fidanı üretiyor Kış mevsimi soğuk ve sert geçen Isparta’da yılda 2 kez meyve fidanı üretiyor Dr. Abdullah Kankaya: “Fidan üretiminin topraksız kültürde, saksıda üretime doğru gitmesi gerekir”

İHA

Emekli akademisyen modern sera kurdu, topraksız meyve fidanı üretiyor Kış mevsimi soğuk ve sert geçen Isparta’da yılda 2 kez meyve fidanı üretiyor Dr. Abdullah Kankaya: “Fidan üretiminin topraksız kültürde, saksıda üretime doğru gitmesi gerekir”

Isparta’da emekli öğretim üyesi Dr. Abdullah Kankaya, kurduğu serada Hindistan cevizi, torf ve ponza kullanarak, saksıda topraksız meyve fidanı üretiyor. Kankaya, topraklı üretimde 2 yılda bir kez fidan üretilirken, modern serada yılda 2 kez fidan üretimi yapabildiklerini belirtti.
Ziraat Fakültesinden emekli olan Dr. Abdullah Kankaya, kendisini meyveciliğe verdi. Atabey ilçesinde modern bir sera kuran Kankaya, kış mevsiminin sert ve soğuk geçtiği Isparta’da yılda 2 kez meyve fidanı üretmeyi başardı. Fidanları saksıda üreten Kankaya, toprak yerine Hindistan cevizi, torf ve ponza karışımı kullanıyor. Kurduğu bilgisayarlı sulama sistemiyle de su tasarrufu sağlayan Kankaya, ürettiği fidanları yurt içinin yanı sıra yurtdışına da pazarlıyor.

“Yılda 2 kez fidan üretebiliyoruz”
Meslek hayatında modern meyveciliğin öncü isimlerinde biri olduğunu belirten Abdullah Kankaya, daha önce fidanları dış arazide 2 yılda bir kez üretebildiklerini belirterek, “Burada ise yılda 2 kez fidan üretebilir miyiz ayrıca topraktan bulaşan hastalık ve zararlıları ortadan kaldırabilir miyiz, iklimi, suyu ve gübreyi kontrol edebilir miyiz diyerek topraksı kültürde, saksıda fidan üretimine başladık. Topraksız kültür dediğimiz normal arazide gördüğünüz toprak haricinde torf, kokopit ve ponza karışımıyla saksılara konulması ve bunun içerisinde fidan üretilmesidir” dedi.

“152 bin fidan dikebiliyoruz”
Meyve fidanı üretimi için toplam 4 bin 100 metrekarelik bir alan oluşturduklarına değinen Kankaya, “Bu alana bir defada 152 bin fidan dikebiliyoruz. Bunun da yüzde 8090’ını fidan haline getirebiliyoruz. Bu bittikten sonra ikinci olarak aynı yıl serayı tekrar kullanma şansımız oluyor” dedi.

“Dışarıda üretseniz belki 810 kat daha fazla su kullanacaksınız”
Seranın en önemli özelliklerinden biri iklim, su ve beslemenin kontrol edilebilir olmasını gösteren Abdullah Kankaya, Isparta’nın soğuk hava koşullarına sahip olması nedeniyle kış mevsiminde kalorifer kullandıklarını söyledi. Topraksız üretimin su tasarrufu da sağladığını kaydeden Kankaya, “Damlama sulama sistemleri veya basınçlı sulama sistemleri su tasarrufu yönünden en önemli kullanacağımız araçlardan biridir. Özellikle su sıkıntısı çekilen bu günlerde çok daha önem kazanmaktadır. Burada saksıda üretim yaptığınız için ve her defasında 23 dakikalık bir sulamayla günde istediğiniz kadar su ve gübre verebildiğiniz için büyük bir su tasarrufu sağlamaktadır. Aynı bitkiyi dışarıda üretmek zorunda olsanız belki 810 katı su kullanmak zorunda kalırsınız” diye konuştu.

“Fidan üretiminin topraksız kültürde, saksıda üretime doğru gitmesi gerekir”
Kankaya, dünyada topraksız tarımın hızla arttığını belirterek, “Hastalık ve zararlıların hızlı bir şekilde yayılmasının önlenmesi gerekmektedir. Buralar kontrollü şartlar olduğu için hem havadan bulaşan hem topraktan bulaşan hem de suyla bulaşan birçok hastalık ve zararlıların önüne geçmiş oluyorsunuz. Ülkenin bitkisel sağlığını garanti altına almış oluyorsunuz. Bu nedenle üretimin bu yönde desteklenmesi ve tamamen fidan üretiminin topraksız kültürde, saksıda üretime doğru gitmesi gerekir. Bazı saksıda üretimde dışarıdaki bahçe toprağını da kullanıyorlar, biz onu kastetmiyoruz. Tamamen toprağın kullanılmadığı Hindistan cevizinin kabuğu veya torf gibi malzemelerden bahsediyoruz. Bence ülkenin bu üretime doğru gitmesi ve Tarım Bakanlığı’nın teşviklerinin bu yönde olması gerekir” ifadelerini kullandı.

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