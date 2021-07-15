Isparta’da şehitler dualarla anıldı

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Isparta’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehitler unutulmadı. Garnizon Şehitliğinde şehitler için Kur'anı Kerim okundu, dua edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında kent protokolü, Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığındaki ziyarete Garnizon Komutanı Piyade Albay Mustafa Kahraman, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. Garnizon Şehitliğindeki törende ilk olarak Kur'anı Kerim okundu. Kur'anı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Bayram Şahin tarafından dua edildi.

Yapılan duanın ardından Vali Seymenoğlu ve beraberindeki heyet tarafından şehitlik ziyareti yapıldı, şehitliklere karanfil bırakıldı.

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