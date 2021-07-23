Zindan Mağarası'na 100 bin ziyaretçi beklentisi



Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)ISPARTA'nın Aksu ilçesinde 765 metrelik yatay uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun mağaraları arasında yer alan Zindan Mağarası, yoğun ilgi görüyor. İçerisinde doğal hamam bulunan tek mağara olma özelliğini taşıyan mağaraya bu yıl 100 bine yakın ziyaretçi bekleniyor.

Aksu Kaymakamlığı sorumluluğundaki MS 1´inci ve 4´üncü yüzyıllara damgasını vurmuş Pisidia bölgesinin önemli kutsal alanlarından biri olan, Kybele ve Eurymedon kutsal alanını da bünyesinde bulunduran Zindan Mağarası ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. İçerisinde doğal hamam bulunan tek mağara olan mağarada cilde iyi gelen mineralli suların bulunduğu belirtiliyor.

Aksu Kaymakamlığı görevlisi Bahadır Arıcı, Helenistik dönemden Selçuklulara kadar birçok tarihi bünyesinde barındıran Zindan Mağarası´nın, eski dönemlerde kehanet merkezi olarak kullanıldığını anlattı. Mağara önünde tonoz Roma köprüsü ve tapınma alanı, mağara girişinde ise el yapımı mozaikler bulunduğunu aktaran Bahadır Arıcı, 1977 yılında yapılan kazılarda çıkarılan Eurymedon Tanrısı heykelinin de bölgeyi daha cazip hale getirdiğini söyledi.

'BU YIL 50 İLE 100 BİN ARASINDA ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ'

Zindan Mağarası ve kutsal alanının her yıl çok sayıda yerli ve yabancı misafiri ağırladığını anlatan Bahadır Arıcı, "Pandemi döneminde bile 20 bin dolayında ziyaretçinin akın ettiği mağaraya bu yıl 50 ile 100 bin arasında ziyaretçi bekliyoruz. Özellikle dağcılık ve mağaracılık gibi sporlara ilgi duyan başta Fransız vatandaşları Zindan Mağarası'nı sıklıkla ziyaret ediyor. Mağaramız her gün saat 09.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık bulunmaktadır. 765 metre yatay uzunluğa sahip olan mağara aynı zamanda Türkiye'nin en uzun mağaralarından biri olma özelliğine sahiptir. İçerisindeki dikitler ve sarkıtlar görülmeye değer ve suları cilde iyi gelen mineralleri barındırmaktadır" dedi.

'GERÇEKTEN GÖRÜLMEYE DEĞER BİR YER'

Ankara'dan mağarayı görmeye gelen Ayşe Doğanay, "Gerçekten görülmesi gereken çok güzel bir yer. Ben Ankara'dan geldim ve geldiğime çok memnun oldum" derken, annesi ise "Herkesin mutlaka görmesi gereken çok güzel yer. Çok etkilendim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Isparta Nurettin ARKAN

2021-07-23 11:31:56



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