Sütçüler ilçesi yaz aylarında nüfusunu 5’e katlıyor

Isparta’nın Sütçüler ilçesi ormanların içerisine yapılan bungalov ev ve izolasyonlu çadırlarla şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. İlçe nüfusu özellikle yaz aylarında kat ve kat artıyor.

Isparta’da merkeze yaklaşık 75 kilometre uzaklıkta doğanın ortasında yer alan Sütçüler ilçesi, eşsiz manzarası ve sakinliği ile dikkat çekiyor. Sütçüler Belediyesi imkanlarıyla ilçeye kazandırılan bungaloc evler ve izolasyonlu çadırlar, şehrin gürültüsü ve kargaşasından kaçmak isteyenler tarafından büyük rağbet görüyor. Gerek temiz havası gerekse de harika manzarasıyla taleplerin arttığı evlerde kalanlar güne kuş sesiyle uyanıyor. Vatandaşlar yaz mevsimiyle birlikte ilçeye büyük ilgi gösteriyor.

“2 haftalık süreçte ilçemizin nüfusu 5’e katlandı”

Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, ilçedeki artan talebi karşılamak için çalıştıklarını belirterek, yeni tesisler ve kültür merkezi inşaat çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Özellikle yaz aylarında ilçe nüfusunun 5’e katlandığını ifade eden Başkan Yurdabak, “Covid19 pandemisinden dolayı vatandaşlar bahçe ve tarım işlerine yöneldi. Herkes atasından kalan yerleri toplamaya başladı. Yıllardır bakılmayan bahçeler şimdi yeniden işlenmeye başlandı. Biz de ilçemizi daha yaşanır hale getirmek için yollar yapıyoruz, kilit taşları döşüyoruz, duvarları örüp yollarımızı aydınlatıyoruz. Bayramla birlikte şu son 2 haftalık süreçte ilçemizin nüfusu 5’e katlandı. 11 binin üzerinde merkez nüfusu ciddi şekilde arttı. Araba koyacak yer bulamıyorduk” dedi.

“Bambaşka bir havaya sahip”

Sütçülerin yaz ve kışları ayrı güzelliğine sahip olduğunu kaydeden Yurdabak, “Doğasıyla, manzarasıyla, iklimiyle bambaşka bir havaya sahip. Tabi ki diğer ilçelerimiz de güzel, her birinin ayrı bir özelliği var ama Sütçüler bir başka güzel. İnsanlar buraya geldiği zaman temiz havasını teneffüs ediyor, gelen bir daha gelmek istiyor” diye konuştu.

Festival yapılacak

İlçede son yıllarda festival yapamadıklarına değinen Yurdabak, “İlk yıl şehitlerimiz vardı. İki yıldır da pandemiden dolayı yapamıyoruz. Önümüzdeki yıl inşallah çok güzel bir festival yapmayı planlıyoruz. Isparta’ya gelen her insanın Sütçüler’e uğramasını bekliyoruz. Özellikle Ispartalının gelmesini istiyoruz. İl dışından ve yurt dışından misafirlerimiz geliyor ama kendi memleketimizin insanların gelip, buraları görmesini istiyoruz” diye konuştu.

“Butik otel yapacağız”

Sütçüler Belediye Başkanı İsmail Yurdabak, çadır ve bungalov evlerin büyük ilgi gördüğünü belirterek, “Mustafa Üstün Doğa Tesisleri 18 adet izolasyonlu çadır, 3 adet bungalov ev, 1 adet restoran ve işletme için yaptığımız fiziki mekandan oluşmaktadır. Çadır ve bungalovlarda beş yıldızlı otel konforunda, her şey mevcut. Bu tesis şuanda yüzde yüz kapasiteyle çalışıyor. İl dışından ve yurt dışından misafirler geliyor. Artık yetmiyor. 40 odalı bir butik oteli ilçemize kazandıracağız. Yaz döneminde daha aktifiz. İstanbul, Antalya, Ankara gibi illerde yaşayan hemşehrilerimiz yaz aylarında genellikle buraya geliyorlar” dedi.

