Isparta'da orman yangını

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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde, orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yakınlarında bulunan Yazılı Kanyon mevkiinde, öğle saatlerinde orman yangını başladı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Isparta Ali ÇEVİKBAŞ

2021-08-02 13:01:48



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