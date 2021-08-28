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Isparta’da köy yolları için hedeflenen 103 kilometrelik asfaltın 58,5 kilometresi tamamlandı

İHA

Isparta’da köy yolları için hedeflenen 103 kilometrelik asfaltın 58,5 kilometresi tamamlandı

Isparta Valiliği İl Özel İdaresi 2021 yılı faaliyetleri kapsamında merkez ve ilçe köy yollarında belirlediği 103 kilometre asfalt yapımı hedefinden, 58,5 kilometrelik bölümünü tamamladı.

‘Şehirde ne varsa köyde de o olacak’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Isparta Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarında hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler Gelendost Balcı köyü ve Sütçüler GedikKırcazeytinÇandır köyü yolunda sıcak asfalt, AksuYenişarbademli arasındaki yolda ise bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 2021 sezonunda sıcak ve sathi kaplama olarak toplam 58,5 kilometre asfalt döküldü. Sezon sonuna kadar bu rakamın 103 kilometreye ulaşması hedefleniyor.
Isparta Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri bu çalışmaların yanında yıpranmış yollarda da onarım çalışması yapıyor, bir yandan da yapımı tamamlanan yollarda da yol çizgisi çalışmalarına devam ediyor. 2021 yılı içinde 250 km’lik yol çizgi çalışması yapılması hedeflenirken bugün itibariyle 100 km’lik kısım tamamlanmış durumda.
Yürütülen çalışmalar, köylerde yaşayan vatandaşların başta konforlu ve güvenli ulaşımlarını sağlamak bunun yanında ürettikleri ürünleri mevcut pazarlara daha kolay sevk etmeleri adına büyük önem taşıyor.

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