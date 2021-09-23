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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da Gülcü mahallesine yeni meydan düzenlemesi

İHA

Isparta Belediyesi, Gülcü mahallesindeki meydanlığın yeniden düzenlenmesi kapsamında iki katlı bir binayı yıkarak, çalışmalara başladı.

Isparta’da Gülcü mahallesine yeni meydan düzenlemesi

Isparta Belediyesi, Gülcü mahallesindeki meydanlığın yeniden düzenlenmesi kapsamında iki katlı bir binayı yıkarak, çalışmalara başladı.
Kaymakkapı Meydanı, Matbaalar Çarşısı gibi çeşitli noktalarda modern meydan düzenlemeleri yaparak şehrin çehresini değiştiren Isparta Belediyesi bu çalışmalardan bir tanesini de Gülcü Meydanlığında başlattı. Meydan düzenlemesi kapsamında ekonomik ömrünü tamamlayan ve dayanıklı olmayan mezarlık önünde bulunan iki katlı binanın yıkımıyla işe başlayan belediye ekipleri modern bir düzenlemeyle, yeni yüzüyle meydanı mahalle sakinlerinin ve şehrin hizmetine sunacak.
Gülcü Mahallesi Meydanında ilk zamanlarında okul olarak kullanılan, ardından spor kulübüne misafirlik eden ve son olarak kahvehane olarak kullanılan miadı dolmuş iki katlı yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

“Ekonomik ömrünü doldurmuş, dayanıklı olmayan bir binaydı”
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yıkım alanında incelemelerde bulundu, mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Gülcü Mahallesinin Isparta’nın en eski ve köklü yerleşim alanlarından birisi olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, mahalle meydanının yeniden düzenleneceğini söyledi. Bu kapsamda işe Gülcü Mezarlığı önünde bulunan ve miadını doldurmuş olan binanın yıkımıyla başladıklarını aktaran Başkan Başdeğirmen, Gülcü Meydanlığında sosyal tesis, cami ve esnafların yer aldığını dile getirerek “Bu meydanlığımıza bakan tarihi Gülcü Mezarlığımız var. Mezarlığımızda, geçmişimizde şehrimize hizmet etmiş mevtalarımız, zatlarımız bulunuyor. Örneğin Hafız İbrahim Demiralay’ın kabri, Gülcü Mezarlığımızda bulunuyor. Mezarlığımızın önünde de yıllar öncesi okul olarak kullanılan ardından spor kulübümüzün lokali ardından da kahvehane olarak işletilen bir yapı vardı. Bu binamız ekonomik ömrünü doldurmuş, dayanıklı olmayan bir binaydı. Testlerinde olumsuz sonuçlar çıktı. Bizler de gerekli mercilerden izinlerini aldık ve binanın yıkımını gerçekleştirdik. Yıkımın ardından burayı meydan düzenlemesiyle daha güzel bir hale getirerek Gülcü mahallesi sakinlerimizin ve şehrimizin hizmetine sunacağız. Çalışmaların mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Amaçlarının Gülcü Meydanlığını yenilemek olduğunu belirten Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Meydanlığımızı daha güzel ve vatandaşlarımızın bulunmaktan mutlu olabilecekleri hale getirmek istiyoruz” diye konuştu.

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