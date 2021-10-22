Isparta’da veliler çocuk suçlarının önlenmesi konusunda bilgilendirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da veliler çocuk suçlarının önlenmesi konusunda bilgilendirildi

İHA

Isparta’da veliler çocuk suçlarının önlenmesi konusunda bilgilendirildi

Isparta’da öğrenci velileri jandarma tarafından çocukların madde bağımlılığından korunmaları ve suça sürüklenmelerinin önlenmesi konularında bilgilendirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi kapsamında Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi ve Kılıç köylerindeki okullarda velilere yönelik eğitim çalışması yaptı. Eğitimlerde veliler, çocukların uyuşturucuuyarıcı maddelerden korunması ve suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında bilgilendirildi. Ayrıca velilere Kadın Acil Destek(KADES) uygulaması da tanıtıldı. Eğitimlere Keçiborlu Kaymakamı Tahsin Aksu da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta’da 2021 yılında 7 bin 295 kişi iş sahibi oldu Isparta’da 2021 yılında 1565 kişiye 8 milyon 400 bin lira işsizlik ödendiği ödendi
YEREL HABERLER Isparta’da 2021 yılında 7 bin 295 kişi iş sahibi ...
Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den Ispartaspor’a moral yemeği
YEREL HABERLER Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen’den ...
Isparta Belediyesi orman yangınında zarar gören Çandır'da 5 ev daha yapılıyor
YEREL HABERLER Isparta Belediyesi orman yangınında zarar gören ...
Isparta'da seyyar satıcıyı gasp eden şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Isparta'da seyyar satıcıyı gasp eden şahıs tutuklandı
Doğa ile iç içe Isparta’dan Sagalossos’a turizm yolu
YEREL HABERLER Doğa ile iç içe Isparta’dan Sagalossos’a turizm yolu
Isparta yeni bulvarına kavuşuyor, şehir trafiği rahatlıyor
YEREL HABERLER Isparta yeni bulvarına kavuşuyor, şehir trafiği ...
Isparta 32 Spor'dan ahde vefa
YEREL HABERLER Isparta 32 Spor'dan ahde vefa
Kabakları çalınan pazar esnafı gaziden örnek davranış "Ben size kabak veririm çalmanıza gerek yok" Kabakları çalan at arabalı şahıs vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi
YEREL HABERLER Kabakları çalınan pazar esnafı gaziden örnek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.