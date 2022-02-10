Isparta’da 62 yaşındaki adam arazide ölü bulundu: 3 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da 62 yaşındaki adam arazide ölü bulundu: 3 gözaltı

İHA

Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesi İncedere köyü Tahtalı Mahallesinde, 62 yaşındaki bir kişinin boş arazide cansız bedeni bulundu.

Isparta’da 62 yaşındaki adam arazide ölü bulundu: 3 gözaltı

Isparta’ya bağlı Sütçüler ilçesi İncedere köyü Tahtalı Mahallesinde, 62 yaşındaki bir kişinin boş arazide cansız bedeni bulundu.
Edinilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında H.Y isimli şahıs boş bir arazide ölü halde bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından H.Y’nin cansız bedeni incelenmek üzere Sütçüler Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ekipler H.Y’nin İncedere köyünde husumetlsi olduğu belirtilen biri kadın ikisi erkek 3 kişiyi gözaltına aldı. M.K, H.K ve T.K ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Isparta'da 75 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Isparta'da 75 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Isparta’da kar tedirginliği
YEREL HABERLER Isparta’da kar tedirginliği
Isparta'da demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Isparta'da demir parmaklıklara sıkışan köpeği itfaiye ...
Isparta'da gece başlayan kar yağışı tedirgin etti
YEREL HABERLER Isparta'da gece başlayan kar yağışı tedirgin etti
Bakan Dönmez: "Kendi saflarını sıklaştırmaya çalışanlar ucuz siyaset yaptılar, biz gerçekleri paylaştık" Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Mevsim normallerine göre baktığımızda 45 günde yağması beklenen kar yağışı sadece 11 saatte yağdı" "Arızalar süratle enerjilendirildi" "Faturaların tahsilatını da 1 ay süre ile erteliyoruz"
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: "Kendi saflarını sıklaştırmaya ...
Isparta'da 7 köy hala elektriksiz (2)
YEREL HABERLER Isparta'da 7 köy hala elektriksiz (2)
Bakan Dönmez: “Isparta’da faturaların tahsilatını 1 ay süre ile erteliyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Dönmez: “Isparta’da faturaların tahsilatını 1 ...
Kırmızı ışıkta duran kamyonete arkadan çarptı Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta duran kamyonete arkadan çarptı Kaza ...
Elektrik akımına kapılan işçi, direkten düşüp ağır yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi, direkten düşüp ağır ...
Elektrik çarpması sonucu yüksekten düşen SDÜ işçisi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Elektrik çarpması sonucu yüksekten düşen SDÜ işçisi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.