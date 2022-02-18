Isparta’da Erasmus öğrencileri off-road heyecanı yaşadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta’da Erasmus öğrencileri off-road heyecanı yaşadı

İHA

Isparta Anadolu Lisesi'nin Erasmus+"Leading Future Mınds" projesi kapsamında Litvanya, Yunanistan ve Romanya'dan gelen 30 öğretmen ve öğrenci, Isparta Davraz OffRoad Kulübü'nün düzenlediği sürpriz gezide offroad heyecanı yaşadı.

Isparta’da Erasmus öğrencileri off-road heyecanı yaşadı

Isparta Anadolu Lisesi’nin Erasmus+“Leading Future Mınds“ projesi kapsamında Litvanya, Yunanistan ve Romanya’dan gelen 30 öğretmen ve öğrenci, Isparta Davraz OffRoad Kulübü'nün düzenlediği sürpriz gezide offroad heyecanı yaşadı.
Isparta Davraz OffRoad Kulübü, Isparta Anadolu Lisesi’nin yürüttüğü Erasmus + projesi kapsamında Litvanya, Yunanistan ve Romanya’dan Isparta’ya gelen 30 öğretmen ve öğrenciyi ayrı ayrı 11 offroad aracıyla alarak Beldibi ve Kirazlıdere mevkiine doğru yola çıktı. Asfalt zeminin bitmesiyle başlayan karlı ve engebeli arazi yolculuğu misafir öğrenci ve öğretmenlere heyecanlı dakikalar yaşattı. 11 araçla konvoy halinde yapılan gezide keskin dağ yollarının diz boyu karla kaplı olması ve yoldaki birçok engele rağmen offroad tutkunları engel tanımadı. Isparta Davraz Off Road Kulübü Başkanı İslam Antalyalı, Isparta’nın tanıtımı ve böyle bir projenin içinde oldukları için kulüp olarak mutlu olduklarını söyledi.
Litvanyalı bir öğrenci ve Yunan bir öğretmen ise etkinlikten oldukça memnun olduklarını dile getirerek, teşekkür etti. Misafir öğrenciler ve öğretmenlerin offroad araçlarındaki keyifli anları ise güzel görüntüler ortaya çıkardı.

"Kulüp olarak gayet mutluyuz’’
Isparta Davraz OffRoad Kulübü Başkanı İslam Antalyalı, "Isparta’da kulübümüz 3 yıldır aktif şekilde faaliyet göstermekte. Bugün Erasmus projesi kapsamında Litvanya, Yunanistan ve Romanya’dan gelen öğrenci arkadaşlarımızla Isparta Andık bölgesi Beldibi mevkiinden Kirazlıdere’ye ineceğiz. Isparta’nın tanıtımı ve böyle bir projenin içinde olmaktan kulüp olarak biz gayet mutluyuz. Kulübümüz bugüne kadar sosyal sorumluluk projelerinde çoğu çağrıya cevap vermiş bir kulüptür. Yaklaşık 3 yıldır toplamda 10 tane sosyal sorumluluk projesinde bulunduk. Grubumuzda üyemiz Anadolu lisesinde öğretmen Halil Sarıkaya hocamız. Sağ olsun onun vesilesiyle Isparta Anadolu Lisesi'yle irtibata geçtik, Erasmus projesiyle Avrupa’dan gelen öğrencilere Isparta’nın kültürel tanıtımına ve onlara farkındalık sağlayabilmek için seve seve destek vereceğimizi belirttik. Bizim işimiz doğada olmak, biz de gereken desteği seve seve vereceğimizi belirttik’’ dedi.

"İnsanlar Isparta’da bize karşı çok arkadaş canlısı’’
Offroad etkinliğine katılan 16 yaşındaki Litvanyalı öğrenci Mariya Zhogal, "Ben Mariya Zhogal, Litvanya’dan geliyorum. 16 yaşındayım. Birkaç gün önce Isparta’ya geldik ve burayı gerçekten çok sevdim, çok takdir ediyoruz. İnsanlar Isparta’da bize karşı çok arkadaş canlısı, çok canayakın ve açıklar. Erasmus programı sayesinde farklı kültür, din ve insanları tanıma şansımız oluyor. Buranın doğal güzellikleri çok muhteşem. İlk defa böyle bir programa katılıyorum. İnsanlar çok muhteşem, ben de kendimi çok harika hissediyorum. Dağlar ve insanlar inanılmaz ve arabaları da çok sevdim’’ ifadelerini kullandı.

"Bu güzel anlar için hepinize teşekkür ediyoruz’’
Yunanistan'dan gelen Stefanos Nalmpantıs ise, "Biz Kavala’dan Yunanistan grubu, Erasmus programı olarak güzel şehriniz bu memlekete gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle bugün yaşattığınız bu güzel anlar için hepinize teşekkür ediyoruz. Her gün yapılan bu güzel etkinlikler ve bugün yaşadığımızın ayrı bir güzelliği var ve şoför arkadaşlarımız da gayet iyi şoförler’’ diye konuştu.
OffRoad etkinliği sonrası misafir heyet için Isparta Kirazlıdere Belediye Tesisleri’nde verilen yemeğe Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in eşi Şadiye Başdeğirmen, Isparta Davraz OffRoad Kulübü Başkanı İslam Antalyalı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Yemek sonrası misafir heyete Isparta yöresinin simgesi ahşap işlemeli figürler, gül ve lavanta ürünleri hediye edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosiklet sürücüsü yayaya çarpmamak için canını hiçe saydı
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü yayaya çarpmamak için canını hiçe ...
Eğirdir Devlet Hastanesi "Yaşlı dostu hastane" konseptiyle hizmet veriyor
YEREL HABERLER Eğirdir Devlet Hastanesi "Yaşlı dostu hastane" ...
Dostluk maçında Romanyalı kadının protez bacağını gören sporcular gözyaşlarını tutamadı Isparta’da Litvanya, Yunanistan ve Romanya ekibi ile yapılan uluslararası dostluk maçı duygusal anlar yaşattı Roman heyetini temsilen katılan bir kişi, protez bacağını tüm salona gösterdi, salonda gözyaşı aktı
YEREL HABERLER Dostluk maçında Romanyalı kadının protez bacağını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.