Isparta'da bahçe sahibini bıçaklayan firari İstanbul'da yakalandı Firari şahıs için 3 şehirde 6 adres arandı Ekipler, firariyi ararken 30 kaçak göçmen hakkında yasal işlem uyguladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Isparta'da bahçe sahibini bıçaklayan firari İstanbul'da yakalandı Firari şahıs için 3 şehirde 6 adres arandı Ekipler, firariyi ararken 30 kaçak göçmen hakkında yasal işlem uyguladı

İHA

Isparta'da 2 Temmuz'da aralarında çıkan tartışmadan dolayı bahçe sahibini bıçakla yaralayan yabancı uyruklu mevsimlik tarım işçisi A.E.H., yurtdışına kaçma hazırlığındayken İstanbul'da yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Ekiplerin firariyi ararken yakaladıkları 30 kaçak göçmen hakkında ayrıca yasal işlem yapıldı.

Isparta'da bahçe sahibini bıçaklayan firari İstanbul'da yakalandı Firari şahıs için 3 şehirde 6 adres arandı Ekipler, firariyi ararken 30 kaçak göçmen hakkında yasal işlem uyguladı

Isparta’da 2 Temmuz’da aralarında çıkan tartışmadan dolayı bahçe sahibini bıçakla yaralayan yabancı uyruklu mevsimlik tarım işçisi A.E.H., yurtdışına kaçma hazırlığındayken İstanbul’da yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Ekiplerin firariyi ararken yakaladıkları 30 kaçak göçmen hakkında ayrıca yasal işlem yapıldı.
Olay, 2 Temmuz’da Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Gençali köyünde meydana geldi. Bahçe sahibi A.Y.Ç. isimli şahsı aralarında çıkan tartışmadan dolayı bıçakla yaralayan yabancı uyruklu mevsimlik tarım işçisi A.E.H. isimli şahıs, olaydan sonra firar etti.

İstanbul’da bulundu, Isparta’ya getirildi
Firari şahsı yakalamak maksadıyla Isparta İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından şahıs hakkında geniş çaplı araştırma yapıldı. Yapılan araştırma neticesinde, şahsın izini kaybettirerek yurt dışına kaçma gayretinde olduğu öğrenildi. Edinilen bilgi üzerine Hatay, Ankara ve İstanbul illerinde bulunan 6 ayrı adreste değişik tarihlerde aramalar yapılı. Şüpheli şahsın İstanbul’a kaçtığı, oradan da yurt dışına kaçacağı yönünde bilgi elde edilmesi üzerine özel bir ekip İstanbul’a görevlendirildi. Firari şahıs, İstanbul’un Fatih ilçesindeki Aksaray semtinde, 7 Temmuz’da 03.30 sıralarında saklandığı market içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Senirkent Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şahıs, İstanbul’dan Isparta’ya getirilerek adli makamlara sevk edildi.

Firariyi ararken 30 kaçak göçmen yakaladılar
Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik olarak 26 Temmuz tarihleri arasında HatayErzin, AnkaraPolatlı ve İstanbulTuzla ilçelerinde altı ayrı noktada icra edilen ev araması sonucunda; yurda kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 30 göçmen hakkında ayrıca yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosikletin çarptığı çift yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Motosikletin çarptığı çift yaşamını yitirdi
Isparta’da motosikletin çarptığı yaşlı çift yaşamını yitirdi Bayramda gelecek çocukları için alışveriş yapan yaşlı çifti ölüm dönüş yolunda yakaladı
YEREL HABERLER Isparta’da motosikletin çarptığı yaşlı çift yaşamını ...
Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda ...
Şehit Enes Özgül’ün adı çocuk destek merkezine verildi Şehidin vasiyeti Isparta’da yerine getirildi
YEREL HABERLER Şehit Enes Özgül’ün adı çocuk destek merkezine ...
Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda verildi (2)
YEREL HABERLER Şehit Enes Özgül'ün adı Isparta'da yetiştiği yurda ...
Gübre yüklü kamyon yan yattı
YEREL HABERLER Gübre yüklü kamyon yan yattı
Isparta’da hırsızlık zanlıları yakalandı
YEREL HABERLER Isparta’da hırsızlık zanlıları yakalandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.