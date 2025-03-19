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        Haberler Gündem Isparta merkezli "change" araç operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı - Güncel haberler

        Isparta merkezli 8 ilde "change" araç operasyonu: 2 tutuklama

        Isparta merkezli 8 ilde gerçekleştirilen "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 2'si tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 00:57 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:57
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        8 ilde "change" araç operasyonu
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Isparta, Elazığ, İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Afyonkarahisar, Muğla ve Şırnak'ta depremde kullanılamayacak hale gelen ağır hasarlı araçların ruhsat belgeleri ve şasi numaralarını değiştirerek "change" işlemi yapan şüpheliler tespit etti.

        Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerce 30 aracın şasi numaraları başta olmak üzere mekanik kısımlarda değişiklik, evraklarda sahtecilik yapıldığı, hasarlı araçların şasi numaralarıyla kimyasal sıvı dökülerek değiştirildiği belirlendi.

        Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Isparta merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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        Operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin "change" işlemi yaptıkları, araçları ortak hareket ettikleri oto galeri üzerinden internet sitelerinden pazarlayarak üçüncü kişileri mağdur ettikleri ve bu yöntemle 14 milyon lira kazanç elde ettikleri tespit edildi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller, sahte evraklar ve birçok doküman ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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