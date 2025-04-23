İspir'de üç halatı kopan asma köprü yan yattı
Erzurum'un İspir ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı asma köprü, kopan üç halat nedeniyle yan yattı. Köprüdeki tehlikeyi cep telefonu kamerasına yansırken, vatandaşlar da yetkililerin köprüde tedbir alıp, onarılmasını istedi
Erzurum'un İspir ilçesinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı asma köprü, üç halatın kopması nedeniyle büyük bir tehlike oluşturuyor.
İHA'nın haberine göre, İkisor Mahallesi sakinlerinin kullandığı İspir ilçesi girişindeki tarihi asma köprünün kenar halatlarından üçü koptu.
Çoruh Nehri'nin bahar mevsiminde debisinin yükselmesi ile birlikte sarkan köprü vatandaşların can güvenliğini tehdit ediyor.
Vatandaşlar, köprünün halatlarının acil olarak onarılmasını istiyor.