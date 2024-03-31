İsrail Başbakanı Netanyahu fıtık ameliyatı olacak

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun fıtık ameliyatı olacağını, ameliyat sırasında görevlerini İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin’e devredeceğini duyurdu.

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi’nden bugün yapılan açıklamada, “Cumartesi gecesi rutin kontrol sırasında Başbakan Netanyahu'da fıtık tespit edildi. Doktorlarıyla yapılan istişareler sonucunda, Başbakan'ın bu gece fıtık ameliyatı için hastaneye gelmesine karar verildi. Ameliyat tam anestezi altında gerçekleştirilecek. Bu sırada Başbakan'ın yerini Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Yariv Levin dolduracak” denildi.