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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, İngiliz mevkidaşı Starmer ile İsrail'e bazı silahların satışına getirilen ambargoyu görüştü - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Netanyahu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede Londra'nın İsrail'e bazı silahların satış izin lisanlarını askıya almasını gündeme getirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 17:56 Güncelleme: 21.01.2025 - 17:56
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        Netanyahu, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
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        İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Starmer'in telefonda görüştüğü belirtildi.

        Görüşmede Starmer'ın İngiltere vatandaşlığı da bulunan İsrailli Emiy Damari'nin Hamas ile varılan esir takası mutabakatında serbest bırakılması nedeniyle Netanyahu'ya teşekkür ettiği ifade edildi.

        Netanyahu'nun görüşmede İngiltere'nin İsrail'e bazı silahların satış izin lisansını askıya almasını gündeme getirdiği kaydedildi.

        Starmer'ın da Netanyahu'ya bu konuda değerlendirme yapıldığını söylediği aktarıldı.

        İngiltere, İsrail'e sağlanan 350 silah satış izin lisansından yalnızca 30'unu askıya almış, bu kısmi silah ambargosuna İsrail'in elindeki F-35 savaş jetlerinin İngiltere menşeli bileşenleri dahil edilmemişti.

        Bu bileşenlerin İsrail'in Gazze'yi bombalamak için kullandığı jetlerin yüzde 15'ini oluşturduğu ve İngiltere’nin İsrail ordusu için sağladığı en önemli ekipmanları içerdiği tahmin ediliyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Netanyahu
        #israil
        #İngiltere
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