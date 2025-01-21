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        Haberler Dünya Amerika ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkıyor | Donald Trump neden Dünya Sağlık Örgütünden çıkma kararı aldı? | Dış Haberler

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkacağını söyledi.

        ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler kuruluşu (BM) olan Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) ABD'nin çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 21.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 21.01.2025 - 16:38
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        ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden çıkıyor
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        Başkanlık kararnamesinin metninde, ABD'nin çekilmesinin nedenleri olarak "örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve DSÖ üye devletlerinin uygunsuz siyasi etkisinden bağımsızlığını gösterememesi" gösterildi.⁠

        Metinde ayrıca DSÖ'nün ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep etmeye devam ettiği" belirtildi.⁠

        DSÖ PROGRAMLARI RİSKE GİREBİLİR

        ABD'nin ayrılması, hem DSÖ içindeki hem de dışındaki birçok uzmana göre, özellikle dünyanın en büyük bulaşıcı hastalkları olan tüberküloz, HIV/AIDS ve diğer sağlık acil durumlarıyla mücadele edenler olmak üzere, kuruluş genelindeki programları riske atacak. Trump'ın emri, yönetimin çekilme devam ederken DSÖ pandemi anlaşmasıyla ilgili müzakerelerinin durdurulmasını içeriyor. Emre göre, DSÖ ile çalışan ABD hükümet personeli geri çağrılacak ve yeniden görevlendirilecek ve hükümet gerekli DSÖ faaliyetlerini devralacak ortaklar arayacak.

        Emre göre, hükümet 2024 ABD Küresel Sağlık Güvenliği Stratejisini mümkün olan en kısa sürede gözden geçirecek, iptal edecek ve yenisiyle değiştirecek.

        DSÖ'ya en büyük bağış yapanlar arasında Bill & Melinda Gates Vakfı (bu fonların çoğu çocuk felcinin ortadan kaldırılmasına gitse de) ve küresel aşı grubu Gavi yer alıyor. Bunu Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası izliyor. En büyük ikinci ulusal bağışçı ise DSÖ'nun fonlarının yaklaşık %3'ünü sağlayan Almanya.

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        #ABD Dünya Sağlık Örgüt
        #trump
        #haberler
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