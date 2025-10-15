Habertürk
        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump planıyla Gazze'de barışa şans verdiklerini iddia etti | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Trump planıyla Gazze'de barışa şans verdiklerini iddia etti

        İsrail Başbakanı Netanyahu, CBS'e verdiği mülakatta, Gazze'deki ateşkese ilişkin soruları yanıtladı ve ABD Başkanı Trump'ın 20 maddelik Gazze planıyla "barışa bir şans verdiklerini" öne sürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2025 - 15:28 Güncelleme: 15.10.2025 - 15:28
        Netanyahu: Barışa bir şans vermeye karar verdik
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik Gazze planıyla "barışa bir şans verdiklerini" savundu.

        Netanyahu, Amerikan CBS kanalına verdiği mülakatta, Gazze'deki ateşkese ilişkin soruları yanıtladı.

        Sunucunun, "Savaşın bittiğinden nasıl emin oluyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Netanyahu, "Barışa bir şans vermeye karar verdik. (Trump'ın) 20 maddelik planındaki maddeler oldukça açık." dedi.

        Netanyahu, "Öncelikle Hamas silah bırakmalı. İkinci olarak Gazze'de silah fabrikası olmadığından, silah kaçakçılığı yapılmadığından emin olunmalı. Bu silahsızlanma anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

        Planın esirlerin bırakılmasını öngören ilk aşamasının ardından ikinci aşamanın da tamamlanmasını istediklerini belirten Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın, "Hamas'ın plana uyması gerektiği" şeklindeki sözlerine gönderme yaptı.

        İsrail Başbakanı Netanyahu "Trump, '(Hamas uymazsa) ortalık karışır' dedi. Umarım karışmaz." diye konuştu.

        İki ayda dört tarihi barış anlaşmasına imza attığını savunan Netanyahu, "Bence barışı satın almanın yolu güçtür." iddiasında bulundu.

        ⁠- ⁠Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

        ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

        İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

        Gazze Şeridi'nde soykırım yapan İsrail'in iki yıl süren saldırılarında 67 bin 682 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 33 kişi yaralandı.

