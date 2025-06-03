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        Haberler Dünya İsrail basını: ABD, Türkiye'yi Suriye'de başlıca aktör olarak görüyor | Dış Haberler

        İsrail basını: ABD, Türkiye'yi Suriye'de başlıca aktör olarak görüyor

        İsrail basını, Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak atanması sonrası, ABD'nin Suriye'de İsrail'i değil Türkiye'yi başlıca aktör olarak gördüğünü ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 18:29 Güncelleme: 03.06.2025 - 18:37
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        "ABD Türkiye'yi Suriye'de başlıca aktör olarak görüyor"
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        İsrail basınına göre ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak ataması Suriye'de İsrail'i değil, Türkiye'yi başlıca aktör kabul ettiğini gösteriyor.

        İsrail'in Haaretz gazetesinde Ben Samuels imzasıyla yayımlanan yazıda, Suriye özelinde ABD'nin İsrail'e karşı tutumundaki değişim ele alındı.

        ABD Başkanı Trump'ın ABD'nin Lübnan kökenli Ankara Büyükelçisi Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atamasının, ABD-Türkiye yakınlaşmasına işaret ettiği ve ABD'nin Suriye'de başlıca aktör olarak İsrail'i değil Türkiye'yi gördüğünü teyit ettiği şeklinde yorumlandı.

        Bu hamlenin İsrail'de Tel Aviv yönetiminin Orta Doğu politikaları konusunda endişelere neden olduğu aktarılan yazıda, İsrail'in şahin destekçileri, İran ve İsrail Birimi Koordinatörü ABD-İsrail çifte vatandaşı Merav Ceren ile Afrika Birimi Koordinatörü Eric Trager'in ABD Ulusal Güvenlik Konseyindeki görevlerinden alındığına dikkat çekildi.

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        Samuels, Trump'ın İsrail'in savaş çabalarına kamuoyu önünde desteğini sürdürmesine karşın İran müzakereleri, Yemen'deki Husilerle anlaşma ve Gazze için Hamas'la görüşmeden sonra Trump'ın Suriye'nin geleceği konusunda İsrail'e karşı Türkiye'nin yanında yer almasının, ülkenin Washington-Tel Aviv ilişkilerinde bir sonraki büyük sürtüşme noktası olarak ortaya çıkmaya aday olduğu değerlendirmesinde bulundu.

        İsrail Politika Forumu'ndan Michael Koplow'un "İsrail ve Trump yönetimi Türkiye ve Suriye konusunda aynı fikirde değil. İsrail'de aynı kişinin Türkiye ve Suriye politikalarını aynı anda yönetecek olmasından dolayı kuşkusuz bir şaşkınlık var. Bu da ABD'nin Türkiye'yi Suriye'deki birincil oyuncu olarak gördüğünün zımnen kabulü anlamına geliyor." değerlendirmesine yer verildi.

        Yazıda ayrıca, Barrack'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile benzer ifadeleri kullanarak "Bir asır önce Batı, haritalar, mandalar, çizilmiş sınırlar ve yabancı egemenliği dayattı. Sykes-Picot Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal çıkarlar için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız. Batı'nın müdahale dönemi sona ermiştir." dediğine dikkat çekildi.

        ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu politikasını yürütme konusunda Tel Aviv ile aynı çizgide olmak gibi bir kaygısının bulunmadığı vurgulanarak İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını sürdürmesinin gerilimi tırmandıracağına ve bunun da Türkiye'nin elini güçlendireceğine işaret edildi.

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