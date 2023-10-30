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        Haberler BBC Dünya İsrail'de Hamas'ın saldırısından sonra kaybolan Shani Louk'un annesi, kızının öldüğünü söyledi

        İsrail'de Hamas'ın saldırısından sonra kaybolan Shani Louk'un annesi, kızının öldüğünü söyledi

        İsrail'de katıldığı bir müzik festivali sırasında Hamas tarafından kaçırılan İsrailli Alman genç kadın Shani Louk'un annesi, kızının öldüğünü açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 30.10.2023 - 17:43 Güncelleme: 30.10.2023 - 17:43
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        İsrail'de Hamas'ın saldırısından sonra kaybolan Shani Louk'un annesi, kızının öldüğünü söyledi
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        BBC TÜRKÇE

        İsrail'de katıldığı bir müzik festivali sırasında Hamas tarafından kaçırılan İsrailli Alman genç kadın Shani Louk'un annesi, kızının öldüğünü açıkladı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Alman medyasına konuşan Ricarda Louk, İsrail Ordusu'nun kendisine bir kafatası kemiğinden alınan DNA örneklerinin kızının örnekleriyle eşleştiğini anlattığını belirtti.

        Shani Louk'un cesedi henüz bulunamazken, Shani'nin kız kardeşi de sosyal medyada ölümü doğruladı.

        Adi Louk Instagram hesabında yaptığı paylaşımda, Hamas'n 7 Ekim'de İsrail'in güneyine düzenlediği saldırıya atfen 22 yaşındaki Shani'nin "Re'im katliamında" öldürüldüğünü söyledi.

        Louk, saldırı sırasında Re'im Kibbutzu yakınlarındaki festivale katılmıştı. İsrail makamları bu saldırılarda 260'tan fazla kişinin öldüğünü, birçok kişinin de rehin alındığını açıklamıştı.

        Saldırının hemen ardından sosyal medyada, bir kamyonetin arkasında etrafı tekbir getiren silahlı kişilerle sarılı bir halde yatan genç bir kadının görüldüğü video yaygın bir şekilde paylaşılmıştı.

        Videoda kadın yüzüstü yatıyordu, ancak Louk'un ailesi kızlarının saç biçiminden ve dövmelerinden onu tanıdıklarını söylemişti.

        İnternette ve sosyal medyada Shani Louk'un öldüğü spekülasyonları dolaşıyordu ama annesi o zaman, kızının sağ olduğuna inandıklarını söylemişti.

        Ricarda Louk bilgi talebinde bulunduğu paylaşımda, "Bize gönderilen bir videoda kızımı bilincini yitirmiş bir halde Filistinlilerle birlikte Gazze Şeridi'nde dolaştırılırken gördüm." demişti.

        Alman haber kanalı RTL/ntv'ye konuşan Ricarda Louk, şimdiyse kızının 7 Ekim'den bu yana ölü olduğunu düşündüğünü ve Hamas'ın saldırısı sırasında başından vurulmuş olabileceğini belirtti.

        Ricarda Louk "En azında Shani acı çekmedi" dedi.

        İsrail makamlarına göre Hamas'ın saldırıları sonucu 1400'den fazla kişi öldü, ancak bazı cesetlerin bozulmuş halde olmasından dolayı kimlik tespiti işlemleri gecikti.

        220'den fazla kişiyi rehin aldığı belirtilen Hamas şimdiye dek dört rehineyi serbest bıraktı.

        Bu arada, Hamas'ın yönettiği Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bombardımanın başlamasından bu yana 8 binden fazla kişinin öldürüldüğünü söyledi.

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