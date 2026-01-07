İsrail'de otobüs kalabalığın arasına daldı

İsrail'deki Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorunlu askerlik hizmetine karşı Batı Kudüs’te düzenlediği gösteri sırasında bir otobüsün kaza ile kalabalığın arasına girmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Batı Kudüs’te askerlik karşıtı protesto sırasında bir otobüsün göstericilerin arasına girmesi sonucu 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kanal 12’nin haberinde, İsrail polisinin otobüs şoförünü gözaltına aldığı, olayın kasıtlı bir saldırı değil kaza olarak değerlendirildiği belirtildi.

Şoförün polise verdiği ifadede, "Gösteriden kaçmaya çalıştım ancak yolumu kestiler." dediği aktarıldı.

Sefarad çevrelerinde zorunlu askerliğe karşı çıkan en önde gelen seslerden biri olan Tevrat Okulu (Yeşiva) Hahamı Moshe Tzedaka'nın da aralarında bulunduğu bazı hahamların çağrısı üzerine binlerce Haredi gösterici Kudüs'ün Bar-Ilan Caddesi bölgesinde bir araya gelmişti.

Binlerce Haredi, zorunlu askerlik uygulamasına karşı düzenledikleri geniş çaplı gösteri kapsamında Batı Kudüs’teki ana yolları kapatmıştı.