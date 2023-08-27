Haberler Dünya İsrail'de "yargı reformu" protestoları 34. haftada da devam etti: On binlerce kişi katıldı!

İsrail'de "yargı reformu" protestoları 34. haftada da devam etti: On binlerce kişi katıldı! İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protestolar 34. haftada da sürdü Anadolu Ajansı Giriş: 27.08.2023 - 09:50 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:50 facebook

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Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 34. haftasında ülke genelinde yine meydanlardaydı.

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Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa ve Herzliya gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere on binlerce İsrailli katıldı.