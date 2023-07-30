İsrail'de yüz binlerce kişi hükûmetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi

İsrail'de yüz binlerce kişi hükûmetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi

Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükûmetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestolarında 30'uncu haftayı geride bırakıyor.

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Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere yüz binlerce İsrailli katıldı.

Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular Kaplan Caddesi'ndeki Hükûmet Kompleksi'nin önünde toplandı.