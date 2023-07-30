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        Haberler Dünya İsrail'de yüz binlerce kişi hükûmetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi

        İsrail'de yüz binlerce kişi hükûmetin yargı düzenlemesine karşı yine sokaklara indi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyon hükûmetinin yargı düzenlemesi kapsamında Yüksek Mahkemenin hükûmet üzerindeki denetimini kaldıran yasa tasarısını Meclis'ten geçirmesini protesto eden İsrailliler ülke genelinde sokaklara indi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 10:51
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        Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükûmetinin yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestolarında 30'uncu haftayı geride bırakıyor.

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        Başta Tel Aviv, Batı Kudüs, Hayfa, Birüssebi, Herzliya ve Rehovot gibi kentler olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere yüz binlerce İsrailli katıldı.

        Her hafta olduğu gibi en yoğun katılımlı gösteriye ev sahipliği yapan Tel Aviv'de protestocular Kaplan Caddesi'ndeki Hükûmet Kompleksi'nin önünde toplandı.

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        Burada kurulan sahnede konuşan Netanyahu hükûmeti karşıtı protesto hareketinin liderlerinden Shikhma Bressler, hükûmetin yargı düzenlemesi yasasını Meclis'ten geçirmesi üzerine "direnişi artırmaları gerektiğini ve bunu yapacaklarını" söyledi.

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        Alana göre kitle analizi yapan bir şirketten Kanal13'ün aldığı tahmine göre, Tel Aviv'in Kaplan Caddesi'ndeki gösteriye yaklaşık 130 bin kişi katıldı.

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        Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bir sürücünün yolu kapatan göstericilerin üzerine aracın sürdüğü yansıdı. İsrail polisi, olayda bir kişinin hafif yaralandığını ve sürücünün gözaltına alındığını açıkladı.

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        TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

        İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in, 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu" Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

        Başbakan Netanyahu, 27 Mart'ta, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamış ancak 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.

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        Hükûmet, muhalefetle müzakerelerin tıkanmasının ardından yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı.

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        Netanyahu hükûmeti, Yüksek Mahkemenin hükûmet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen 24 Temmuz'da Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

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        Hükûmetin "yargı reformuna" karşı çıkan aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı binlerce İsrailli, gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı.

        İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükûmetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

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        Netanyahu hükumetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 7 aydır gösterilerine devam ediyor.

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #protesto
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