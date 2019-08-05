İsrail Kanal 13 Televizyonu'nda çalışan gazeteci Adam Shafer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çoğu Demir Kubbe sisteminde çalışan 30 askerin kansere yakalandığını ifade etti.

Shafer, İsrailli askerlerin, hava savunma sisteminde çalışmalarıyla hastalığa yakalanmaları arasında bir ilişki olup olmadığının incelenmesini istediğini aktardı.

İsrail ordusundan ve televizyon kanalından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Demir Kubbe füze savunma sistemi, kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.

"Demir Kubbe" batarya sistemi, zırhlı bir araç içinde getirilerek arazide konuşlandırılıyor. Daha sonra radar sistemi devreye sokulan sistem, toplam 20 roketlik bir bataryaya sahip. Tehdit anında kendini otomatik ateşleyerek çalışmaya başlayan sistem, 6 asker tarafından idare ediliyor.