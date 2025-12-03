İsrail'den Gazze'ye saldırı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal ederek Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef alan saldırısında 2'si çocuk 5 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'deki Kuveyt Sahra Hastanesinden bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun saldırı tehdidinden kısa bir süre sonra, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinlilerin çadırını bombaladı.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının Mevasi bölgesindeki Necat Mülteci Kampı'nda yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail saldırısı nedeniyle kamptaki diğer çadırlarda da yangın çıktı.

Netanyahu, İsrail işgali altındaki Refah kentinde mahsur kalan ve Tel Aviv’in ateşkes anlaşmasına rağmen geçişlerine izin vermediği Filistinliler ile İsrail ordusu arasında yaşanan çatışma sonrası saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Gazze'de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının çatışmaları durdurması beklenirken, İsrail, anlaşmayı her gün ihlal ediyor. Saldırılar sonucu yüzlerce Filistinli öldü ve yaralandı.