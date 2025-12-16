İsrail'den Lübnan'a İHA saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde 2 araca düzenlediği hava saldırılarında 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, Lübnan'a insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Nebatiye'nin Mercayun ilçesinde Merkeba ve Adisa beldeleri arasında seyir halinde bulunan bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı. Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise kısa bir süre önce Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensubu olduğu öne sürülen bir kişiye saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Öte yandan Lübnan'ın güneyindeki Sayda kenti yakınlarında bulunan Sulbin bölgesinde de bir araca, İsrail İHA'sı tarafından saldırı gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

NNA: İsrail, Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail topçusunun, Sur kentine bağlı Maruhin beldesi çevresini fosfor bombasıyla hedef aldığını duyurdu.