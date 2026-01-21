Habertürk
        İsrail'den Lübnan'a saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırı

        İsrail'in, ateşkese rağmen Lübnan'da 5 beldeye hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2026 - 18:57 Güncelleme: 21.01.2026 - 20:30
        İsrail'den Lübnan'a saldırı
        İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye hava saldırıları düzenledi.

        İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

        Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Sayda kentine bağlı Harayip ve Kanarit beldeleri ile Nebatiye vilayetine bağlı Ansar, Kefur ve Carcua beldelerindeki bazı binalara hava saldırıları düzenledi.

        Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki söz konusu 5 belde için saldırı tehdidinde bulunmuştu.

        Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

        İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

        Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

        İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

        Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

