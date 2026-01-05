İsrail'den Lübnan'a saldırı tehdidi

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki 4 beldeye saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki 4 beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki Kefer Hatta, Ayn el Tinah, El-Manara ve Annan beldelerindeki bazı noktalara saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.

Adraee, bu beldelerdeki "Hizbullah ve Hamas'a ait hedeflere" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtti.

Saldırılarda vurulacak yerlerin havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.