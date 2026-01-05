Habertürk
        İsrail'den Lübnan'a saldırı tehdidi | Dış Haberler

        İsrail'den Lübnan'a saldırı tehdidi

        İsrail ordusu, Lübnan'ın farklı bölgelerindeki 4 beldeye yönelik saldırı düzenleyeceklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 18:15 Güncelleme: 05.01.2026 - 18:15
        
        İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki 4 beldeye saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

        İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

        Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki 4 beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

        Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın çeşitli bölgelerindeki Kefer Hatta, Ayn el Tinah, El-Manara ve Annan beldelerindeki bazı noktalara saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.

        Adraee, bu beldelerdeki "Hizbullah ve Hamas'a ait hedeflere" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtti.

        Saldırılarda vurulacak yerlerin havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

        Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

        İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

        Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

        İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

        Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.​​​​​​​

        ABD müdahalesinin ardından Venezuela Fuerte Tiuna askeri üssündeki hasar uydudan görüntülendi

        Vantor tarafından çekilen uydu görüntüleri, ABD operasyonun ardından Venezuela Fuerte Tiuna askeri üssündeki hasarı gösterdi.  

