İsrail Gazze'de bir noktaya saldırdı

İsrail ordusunun, Gazze'de bir noktaya saldırı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Beyt Lahiya bölgesindeki bir noktaya saldırı düzenlendiğini ifade etti.

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek dün akşam saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 91’e yükseldi.

Filistin resmi ajansı WAFA’nın hastane kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İsrail'in düzenlediği şiddetli saldırılarda Gazze Şeridi’nin kuzeyinde 31, orta kesiminde 42 ve güneyinde 18 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynaklar, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve yıkılan evlerin enkazı altında halen kayıpların bulunduğunu belirterek, ölü sayısının artabileceğini aktardı.

Bu arada İsrail’e ait savaş uçakları Gazze kenti ile Deyr el-Belah’a yeni hava saldırıları düzenledi. Saldırılarda çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı bildirildi.

Sağlık kaynakları, ambulans ve kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelerde arama ve kurtarma çalışmalarını yoğun duman, yıkım ve kapatılan yollar nedeniyle büyük zorluklarla sürdürdüğünü ifade etti.