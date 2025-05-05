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        Haberler Dünya İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı | Dış Haberler

        İsrail kabinesi, Gazze'de işgali genişletecek saldırı planını onayladı

        İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail güvenlik kabinesi Gazze'deki işgali genişletmeyi amaçlayan saldırı planını onayladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:28 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:28
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        İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı
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        İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı belirtildi.

        Yerel basında çıkan haberde, güvenlik kabinesinin İsrail ordusunca Gazze'ye yönelik saldırının bir sonraki aşamasına ilişkin sunduğu planı görüştüğü kaydedildi.

        Adı açıklanmayan bir üst düzey yetkili, güvenlik kabinesinin Gazze'ye yönelik saldırıları genişletmeyi amaçlayan planı oy birliğiyle kabul ettiğini aktardı.

        Söz konusu planının ilk aşamasında Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesi ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edildi.

        Kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine İsrail askerlerinin saldırılar bittikten sonra geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedildi.

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        FİLİSTİNLERİ ZORLA GAZZE'NİN GÜNEYİNE SÜRECEKLER

        Planda ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

        Bu doğrultuda bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki bir bölgeye zorla göç ettirilmesinin de yer aldığı belirtildi.

        GAZZE'DE "YETERLİ GIDA OLDUĞUNU" İDDİA ETTİLER

        Haberde ayrıca, Gazze'deki gıda durumunun da ele alındığı ifade edildi.

        İsrail kabinesinin Gazze'de "şu anda yeteri kadar gıda olduğunu" iddia ederek "ihtiyaç duyulması halinde bölgeye insani yardım gönderilmesi seçeneğini de onayladığı" aktarıldı.

        Çocukların yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiği, halkın bir kap yemek alabilmek için saatlerce sıra beklediği çoğu kez de eli boş döndüğü Gazze'deki gıda krizinin görmezden gelindiği dikkati çekti.

        TRUMP'IN GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERİ SÜRGÜN PLANI DA GÜNDEME GELDİ

        Toplantıda Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinlileri sürgün planını da gündeme getirdiği belirtildi.

        Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinlilerin başka ülkelere sürgün edilmesini içeren ABD Başkanı Donald Trump'ın planını da devam ettirdiğini söylediği aktarıldı.

        İsrail Başbakanı'nın sürgün edilecek Filistinlilerin kabul edilmesi konusunda "çok sayıda ülkeyle de görüşmelerin devam ettiğini" aktardığı belirtildi.

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