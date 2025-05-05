İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı

İsrail güvenlik kabinesinin Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi de amaçlayan saldırı planını onayladığı belirtildi.

Yerel basında çıkan haberde, güvenlik kabinesinin İsrail ordusunca Gazze'ye yönelik saldırının bir sonraki aşamasına ilişkin sunduğu planı görüştüğü kaydedildi.

Adı açıklanmayan bir üst düzey yetkili, güvenlik kabinesinin Gazze'ye yönelik saldırıları genişletmeyi amaçlayan planı oy birliğiyle kabul ettiğini aktardı.

Söz konusu planının ilk aşamasında Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesi ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içerdiği ifade edildi.

Kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine İsrail askerlerinin saldırılar bittikten sonra geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği kaydedildi.

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FİLİSTİNLERİ ZORLA GAZZE'NİN GÜNEYİNE SÜRECEKLER

Planda ayrıca Gazze'de Filistinlilerin bir kez daha zorla yerinden edilmesinin amaçlandığı aktarıldı.

Bu doğrultuda bölgedeki Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki bir bölgeye zorla göç ettirilmesinin de yer aldığı belirtildi.

GAZZE'DE "YETERLİ GIDA OLDUĞUNU" İDDİA ETTİLER

Haberde ayrıca, Gazze'deki gıda durumunun da ele alındığı ifade edildi.