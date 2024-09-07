İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bir okulu vurdu: 4 Filistinli öldü

İsrail'in, Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanında ilk belirlemelere göre 4 Filistinli öldü, 20 Filistinli yaralandı.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Şeyh Rıdvan bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan saldırıda ölen 4 kişinin cenazesi hastaneye getirildi.

Saldırıda yaralanan aralarında çocukların da bulunduğu 20 Filistinli de tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının okulun içinde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin barındığı mescidi hedef aldığını aktardı.

Gazze Sivil Savunma Birimi’nin Telegram hesabından daha önce yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze’nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin barındığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanı sonucu çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı." ifadeleri kullanılmıştı.

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Açıklamada, Gazze Sivil Savunma ekiplerinin hayatını kaybeden ve yaralıları enkazdan çıkarmak için çalıştığı kaydedilmişti.

İsrail, geçtiğimiz aylarda yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı birçok okulu hedef alarak, bu okullarda başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirmişti.