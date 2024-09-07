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        Haberler Dünya İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bir okulu vurdu: 4 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bir okulu vurdu: 4 Filistinli öldü

        Geçen aylarda Filistinlilerin barındığı birçok okulu hedef alan İsrail ordusu, bir kez daha bir okula bombardıman düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Filistinli öldü, 20 Filistinli yaralandı. İsrail'in ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı saldırıda 2'si çocuk, 2'si kadın 4 Filistinli hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 18:24 Güncelleme: 07.09.2024 - 19:28
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        İsrail yine okul vurdu
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        İsrail'in, Gazze kentinin kuzeyinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanında ilk belirlemelere göre 4 Filistinli öldü, 20 Filistinli yaralandı.

        AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Şeyh Rıdvan bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin barındığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan saldırıda ölen 4 kişinin cenazesi hastaneye getirildi.

        Saldırıda yaralanan aralarında çocukların da bulunduğu 20 Filistinli de tedavi için hastaneye kaldırıldı.

        Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının okulun içinde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin barındığı mescidi hedef aldığını aktardı.

        Gazze Sivil Savunma Birimi’nin Telegram hesabından daha önce yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze’nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan bölgesindeki yerinden edilmiş kişilerin barındığı Amr bin As Okulu'nu hedef alan bombardımanı sonucu çok sayıda Filistinli şehit oldu ve yaralandı." ifadeleri kullanılmıştı.

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        Açıklamada, Gazze Sivil Savunma ekiplerinin hayatını kaybeden ve yaralıları enkazdan çıkarmak için çalıştığı kaydedilmişti.

        İsrail, geçtiğimiz aylarda yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı birçok okulu hedef alarak, bu okullarda başta kadın ve çocuklar olmak üzere sivillere yönelik katliamlar gerçekleştirmişti.

        EV BOMBALANDI

        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef aldığı belirtildi.

        Açıklamada, bombardımanda 2'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere 4 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

        Görgü tanıklarının aktardığına göre, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ndeki sağlık personeli, İsrail savaş uçağının bir evi bombalaması sonucu çoğu çocuk olmak üzere yaralanan çok sayıda kişiye müdahalede bulundu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #gazze
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