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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail Genelkurmay Başkanının "insani aranın" ardından Gazze'ye saldırı planını onayladığı bildirildi

        İsrail Genelkurmay Başkanının "insani aranın" ardından Gazze'ye saldırı planını onayladığı bildirildi

        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, çatışmalara verilen 4 günlük "insani aranın" ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırı planını onayladığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 20:15 Güncelleme: 26.11.2023 - 20:15
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        İsrail, "insani aranın" ardından Gazze'ye saldırı planını onayladı
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        İsrail ordusunun sosyal medya hesaplarından Halevi ve 2 İsrailli üst düzey komutanın bir belge üzerinde çalıştığını gösteren fotoğraf paylaşıldı.

        Paylaşımda, Halevi'nin 4 günlük "insani aranın" sona ermesinin ardından İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı planını onayladığı kaydedildi.

        İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlattığı saldırılara Hamas ile varılan esir takası mutabakatı kapsamında cuma sabahından itibaren 4 gün "insani ara" verilmişti.

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        Başbakan Binyamin Netanyahu da bugün işgal altındaki kuzey Gazze'ye giderek "insani ara" sonrası saldırılara devam edecekleri mesajını vermişti.

        İsrail ordusunun 7 Ekim'de başlayan saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

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