İsrail: Hamas, müzakerelerde 'İsrail'in Gazze'ye saldırısını engelleyecek' maddede ısrarcı

Hamas'ın ateşkes müzakerelerinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yeniden saldırmasını engelleyecek bir maddede ısrar ettiği belirtildi.

The Times of Israel'in haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, diplomasi muhabirlerine "üst düzey bir savunma yetkilisi" adına İsrail ile Hamas arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine dair bir açıklama gönderdi.

Açıklamada, "Hamas, (ateşkes) anlaşmasında İsrail'in ilk aşamadan sonra (Gazze'de) savaşa geri dönmesini engelleyecek bir madde üzerinde ısrarını sürdürüyor." denilirken, bu durumun İsrail açısından "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

Müzakere sürecinde "doldurulması gereken ilave boşluklar" olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in kalan 120 rehinenin tamamının serbest bırakılmasını sağlamak için Hamas'a "askeri ve diplomatik baskı uygulamaya devam edeceği" ifadesine yer verildi. REKLAM DOLAYLI MÜZAKERE SÜRECİ Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti. ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.