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        Haberler Dünya İsrail: Hamas, müzakerelerde "İsrail'in Gazze'ye saldırısını engelleyecek" maddede ısrarcı | Dış Haberler

        İsrail: Hamas, müzakerelerde 'İsrail'in Gazze'ye saldırısını engelleyecek' maddede ısrarcı

        İsrail'de diplomasi muhabirlerine gönderilen açıklamada, "Hamas, (ateşkes) anlaşmasında İsrail'in ilk aşamadan sonra (Gazze'de) savaşa geri dönmesini engelleyecek bir madde üzerinde ısrarını sürdürüyor" denirken, bu durumun İsrail açısından "kabul edilemez" olduğu vurgulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 21:45 Güncelleme: 03.07.2024 - 21:54
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        "Hamas o maddede ısrarcı"
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        Hamas'ın ateşkes müzakerelerinde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yeniden saldırmasını engelleyecek bir maddede ısrar ettiği belirtildi.

        The Times of Israel'in haberine göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ofisi, diplomasi muhabirlerine "üst düzey bir savunma yetkilisi" adına İsrail ile Hamas arasındaki Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine dair bir açıklama gönderdi.

        Açıklamada, "Hamas, (ateşkes) anlaşmasında İsrail'in ilk aşamadan sonra (Gazze'de) savaşa geri dönmesini engelleyecek bir madde üzerinde ısrarını sürdürüyor." denilirken, bu durumun İsrail açısından "kabul edilemez" olduğu vurgulandı.

        Müzakere sürecinde "doldurulması gereken ilave boşluklar" olduğu belirtilen açıklamada, İsrail'in kalan 120 rehinenin tamamının serbest bırakılmasını sağlamak için Hamas'a "askeri ve diplomatik baskı uygulamaya devam edeceği" ifadesine yer verildi.

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        DOLAYLI MÜZAKERE SÜRECİ

        Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

        ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

        Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

        Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Hamas
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