İsrail İHA saldırıları karşısında savunmada zayıf kalması halkta endişeye yol açtı

Bu durum, halkta artan bir güvenlik endişesine ve derin psikolojik etkilere neden oldu. Son olarak, Binyamin yakınlarındaki Golani askeri üssüne yapılan İHA saldırısı, dört elit Golani askerinin ölümüne ve 60’tan fazla askerin yaralanmasına yol açtı. Bu olay, ülkenin savunma sistemlerine olan güveni derinden sarstı ve İsrail halkı arasında korku dalgaları yarattı.

İHA’LAR İSRAİL SAVUNMASINI AŞIYOR

Hizbullah, Pazar akşamı Lübnan topraklarından çok sayıda İHA fırlattı. İsrail’in gelişmiş radar sistemleri bu araçların çoğunu tespit edemedi ve sadece bir tanesi durdurulabildi. Üç İHA radar sistemlerinden kaçarak İsrail hava sahasında serbestçe dolaşabildi. Bu İHA’lardan biri, Binyamin yakınlarındaki Golani askeri üssüne çarparak dört İsrail askerinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Golani Tugayı, İsrail’in en elit askeri gücü olarak bilinirken, bu saldırı orduya büyük bir darbe vurdu.

REKLAM Savunma Bakanlığı, başta üç İHA’nın düştüğünü tahmin etti ve bu yüzden herhangi bir uyarı sistemi devreye sokulmadı. Ancak kısa süre sonra yapılan değerlendirmelerin yanlış olduğu anlaşıldı. İHA’nın üssün yemekhanesine isabet etmesi sonucu büyük açık olduğu ortaya çıktı. bu olay İsrail’in İHA savunma sistemlerindeki zafiyetleri gözler önüne serdi. ÖNCEKİ İHA SALDIRILARI VE İSRAİL'İN SAVUNMA ZAAFLARI Binyamin yakınlarındaki bu saldırı, İsrail’in İHA’lar karşısında yaşadığı ilk savunma zafiyeti değil. Temmuz ayında Yemen’den fırlatılan bir İHA, 16 saat boyunca tespit edilemeden İsrail hava sahasında dolaştı ve Tel Aviv’de bir apartmana çarparak bir İsraillinin ölümüne yol açtı. İsrail Savunma Bakanlığı, bu İHA’nın insan hatası nedeniyle tehdit olarak sınıflandırılmadığını ve bu yüzden herhangi bir önlem alınmadığını açıkladı. Benzer bir olay Yom Kippur (yahudilerin kutsal günü) arifesinde Herzliya’da meydana geldi. Lübnan’dan fırlatılan bir İHA, bir binaya hasar verdi ancak sivil can kaybı yaşanmadan olay sona erdi. Bu saldırıların artması, halkta büyük bir endişe yarattı.

SAVUNMA SİSTEMLERİNDEKİ ZAYIFLIK VE DRONLARIN TESPİTİ İsrail, roket ve füzelere karşı son derece etkili savunma sistemlerine sahipken, daha yavaş hareket eden ve alçak irtifada uçan İHA’lara karşı büyük zorluklar yaşıyor. Hizbullah’ın bu tür İHA’ları kullanarak İsrail’e karşı gerçekleştirdiği saldırılar, ülkenin güvenlik altyapısının bu tehdit karşısında zayıf kaldığını gösteriyor. İHA’lar, radara yakalanmadan uçabildikleri için tespit edilmesi son derece zor. Yüksek hızda hareket eden ve daha fazla ısı yayan roketlerin aksine, İHA’lar genellikle daha az metal içeriyor ve daha düşük irtifalarda hareket ediyor. Bu da İsrail’in radar sistemlerinin bu tehditleri algılamasını zorlaştırıyor.

REKLAM “Demir Kubbe” sistemi Gazze ve Lübnan’dan fırlatılan roketlerin büyük çoğunluğunu durdururken, İHA’lar bu savunma sisteminin radarlarından kaçabiliyor. Savunma şirketleri, bu zafiyeti gidermek için yeni sistemler üzerinde çalışıyor. İsrailli savunma şirketi R2 Wireless, İHA’ları tespit edebilecek yeni bir teknoloji geliştirmek için harekete geçti ancak bu sistemin devreye girmesi en az iki sene gibi bir zaman alacak. HAHKTA ARTAN KORKU VE PSİKOLOJİK ETKİLER İsrail’in savunma sistemlerinde yaşanan bu zaaflar, halk arasında büyük bir güvenlik kaygısına yol açtı. Yıllardır roket saldırılarıyla durdurmaya çalışan İsrailliler, İHA saldırılarının etkisiyle kendilerini daha savunmasız hissediyor. Özellikle Binyamin’deki Golani üssüne yapılan saldırı, orduya yönelik güveni sarstı. Askeri üsler ve şehirlerde yaşanan bu saldırılar, halkın gündelik yaşamında sürekli bir tehdit algısına yol açtı. İHA’ların radar sistemlerinden kaçabilmesi ve tehdit oluşturduğunda durdurulamaması, halkın devlete olan güvenini ciddi şekilde sarsıyor.