İsrail ile Hamas bu hafta görüşecek

Times of Israel gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkili, esir takası müzakereleri kapsamında bir sonraki görüşmenin bu hafta yapılmasının planladığını belirtti.

Söz konusu kaynak, görüşmenin Kahire'de yapılacağını, İsrail heyetine dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın başkanlık edeceğini ifade etti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein'in İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaları görüşmek içi gelecek ay İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer yetkililerle bir araya gelmesinin planlandığı kaydedildi.