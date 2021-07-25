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İsrail'in Gazze'ye yakıt girişini engellediği belirtildi

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, İsrail makamlarının, abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ndeki elektrik santralinde kullanılacak yakıtın bölgeye girişine izin vermediğini aktardı.

İsrail'in Gazze'ye yakıt girişini engellediği belirtildi
İsrail'den Gazze'ye yakıt girişine engel
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İHA / HABERTURK.COM

Gazze'de Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail, Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden yakıt yüklü tırların elektrik santraline girişini engelledi.

Ticaret ve Sınır Kapıları Genel Müdürü Rami Abu Al-Rish, İsrailli yetkililerin elektrik santraline ulaşması planlanan 25 tırın geçişine gerekçe göstermeksizin engel olduğunu belirtti.

İsrail, 10 Mayıs'ta Gazze'ye başlattığı saldırılar sırasında yakıtın bölgeye girişini engellerken, 28 Haziran'da yakıt girişine yeniden izin vermişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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