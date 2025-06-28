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        Haberler Dünya İsrail'in İran'a saldırılarında 9 gazeteci hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail'in İran'a saldırılarında 9 gazeteci hayatını kaybetti

        İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında 9 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 23:55 Güncelleme: 28.06.2025 - 23:55
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        İsrail saldırılarında 9 gazeteci hayatını kaybetti
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        İran devlet televizyonunu, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılarda 9 gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

        Saldırılarda ölen gazeteciler ise Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin kızı Fereşte Bakıri, İhsan Zakiri, Ali Tehmasebi, Muin Nezeri, Ramazan Ali Çubdari, Emir Hüseyin Tavusi, Muhammed Cevad Elvendi, Masume Azimi ve Nima Receppur olarak açıklandı.

        Masume Azimi ve Nima Receppur, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) 16 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirmişti.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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