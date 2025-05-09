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        Haberler Gündem İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde silah sesleri

        İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında silahla havaya ateş açıldı

        İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; şüphelinin gözaltına alındığı ve konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 20:57 Güncelleme: 09.05.2025 - 21:07
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        İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde silah sesleri
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        İstanbul Valiliği, İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesleri duyulması üzerine yapılan çalışmada şüphelinin gözaltına alındığını ve konuyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün saat 14.30 sıralarında İsrail Başkonsolosluğu çevresinde silah sesi duyulması üzerine yapılan çalışmada, silah kullanan şahsın B.K. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs, İstanbul TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Bu arada, olayla ilgili polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, elinde kurusıkıdan bozma tabanca ve kılıçla konsolosluk yakınına gelen şüphelinin, "İsrail'i istemiyorum." diye bağırarak havaya ateş açtığı belirlendi.

        Havaya 5 el ateş eden B.K'nin (56), "Kasten yaralama, taksirle yaralama, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na muhalefet, sağlık için tehlikeli madde temini ve hakaret suçlarından 7 "şüpheli" kaydı bulunduğu tespit edildi.

        Gözaltına alınan B.K'nin üzerinde kılıç, gümüş-siyah renkli tabanca ve silaha takılı vaziyette şarjör ele geçirilirken, olay yerinde yapılan çalışmalarda silaha ait olduğu düşünülen 3 boş kovan bulundu.

        Şüpheli B.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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