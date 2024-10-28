Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in soykırımının kanıtları mahkemeye sunuldu | Dış Haberler

        İsrail'in soykırımının kanıtları mahkemeye sunuldu

        Güney Afrika Cumhuriyeti, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davasına ilişkin kanıtları mahkemeye sundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 23:06 Güncelleme: 28.10.2024 - 23:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'in soykırımının kanıtları mahkemeye sunuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğine dair UAD'ye yaklaşık 5 bin sayfadan oluşan kanıt dosyasının sunulduğu bildirildi.

        Açıklamada, "(Dosya) İsrail hükümetinin Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yok edilmesini teşvik ederek, çeşitli yıkıcı silahlarla onları fiziksel olarak öldürerek, insani yardıma erişimlerini engelleyerek, onları fiziksel olarak yok etmeyi amaçlayan yaşam koşullarını yaratarak ve UAD'nin çeşitli geçici tedbir kararlarını görmezden gelerek yahut hiçe sayarak, açlığı bir savaş silahı olarak kullanarak, toplu ölümler ve zorla yerinden etmeler yoluyla Gazze'yi nüfustan arındırma amaçlarına ulaşmak için izledikleri yolu gösteren kanıtları içeriyor." ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        750'DEN FAZLA METİN, 4 BİNDEN FAZLA FOTOĞRAF

        Mahkeme kuralları gereği kanıt dosyasının kamuoyuyla paylaşılamadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kanıtlar, İsrail'in eylemlerinin altında, soykırım yapma yönünde özel bir niyetin yattığını, İsrail'in, soykırımı ve soykırım kışkırtmalarını engelleyemediğini, kışkırtanları ve soykırımı gerçekleştirenleri cezalandırmadığını gösterecektir."

        Açıklamada, kanıt dosyasının 750 sayfadan fazla metin ve 4 bin sayfadan fazla resim ve ekten meydana geldiği aktarılarak, bu kanıtların uluslararası camiaya Filistin halkıyla dayanışma içinde olup, yaşanan felaketleri durdurmak için bir hatırlatma işlevi gördüğü vurgulandı.

        "BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR DOKUNULMAZLIK"

        UAD'de açılan davanın İsrail'in işlediği soykırımı barışçıl yollarla durdurma amacı taşıdığının altı çizilen açıklamada, "İsrail, uluslararası hukuku ve normları ihlal etmek için benzeri görülmemiş bir dokunulmazlığa sahip oldu. İsrail'in uluslararası hukuku sürekli parçalaması, tüm devletleri sorumlu tutmak için kurulan küresel yönetim kurumlarını tehlikeye attı." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada, Güney Afrika'da apartheid rejiminin son bulmasını sağlayan uluslararası dayanışmanın, Filistin'de uygulanan apartheid rejiminin durdurulması için de harekete geçmesi gerektiği belirtilerek, "Gazze'deki soykırım, önyargılar tarafından kör edilmemiş herkesin görmesi için apaçık ortadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Güney Afrika'nın, Filistin'de, Lübnan'da ve tüm bölgede derhal ateşkes uygulanması, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için siyasi sürecin başlatılması çağrısının yinelendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Uluslararası toplum, kadınlar, çocuklar, hastane çalışanları, insani yardım görevlileri ve gazeteciler dahil masum sivillerin sadece varoldukları için öldürülmesine seyirci kalamaz. Bu, kabul edemeyeceğimiz bir dünya. Güney Afrika'nın UAD'deki davası, Gazze'deki soykırıma ilişkin ezici kanıtların kapsamlı bir sunumudur."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan derbide kükredi!
        Aslan derbide kükredi!
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        G.Saray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        Okan Buruk, RAMS Park’ta Beşiktaş’a yenilmedi!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Boşandığı eşine kurşun yağdırdı!
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Sahte polisler yakalandı! 3 gözaltı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Gürcistan Cumhurbaşkanı ve muhalefet partilerinden seçim protestosu
        Önüne gelene çarptı!
        Önüne gelene çarptı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        Milli okçuya hatalı uygulama iddiası!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!