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        Haberler Dünya İsrail'in yeni genelkurmay başkanı belli oldu | Dış Haberler

        İsrail'in yeni genelkurmay başkanı belli oldu

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın istişareleri sonucunda alınan kararla İsrail'in yeni genelkurmay başkanı Eyal Zamir oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 22:15 Güncelleme: 01.02.2025 - 22:20
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        İsrail'in yeni genelkurmay başkanı belli oldu
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        İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi geçtiğimiz haftalarda, 6 Mart günü istifa ederek görevini bırakacağını açıklamıştı.

        İsrail hükûmeti de istifa kararı sonrasında yeni genelkurmay başkanını tayin etmek için görüşmeler yürüttü. Yürütülen görüşmeler sonucunda alınan karara göre, Eyal Zamir İsrail'in yeni genelkurmay başkanı oldu. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisinden yapıldı.

        İsrail Ordusundan emekli bir tümgeneral olan Zamir, hâlihazırda İsrail Savunma Bakanlığı'nda yetkili olarak bulunuyor. Eylat doğumlu olan Zamir, 59 yaşında.

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