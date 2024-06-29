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        Haberler Dünya İsrail: Lübnan'dan kuzey sınırına 3 İHA ve 25 roketle saldırı düzenlendi | Dış Haberler

        İsrail: Lübnan'dan kuzey sınırına 3 İHA ve 25 roketle saldırı düzenlendi

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor. İsrail ordusu, kuzeydeki bazı bölgelere İHA ve roketlerle saldırıldığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 01:39 Güncelleme: 29.06.2024 - 01:51
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        İsrail kuzey sınırına saldırıldığını duyurdu
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        İsrail ordusu, Lübnan'dan kuzey sınırındaki bazı bölgelere 3 insansız hava aracı gönderildiğini ve 25 roket atıldığını duyurdu.

        Ordudan yapılan açıklamaya göre, Hizbullah ile çatışmaların sürdüğü kuzey sınırında yer alan Batı Celile ve Kiryat Shmona bölgeleri saldırıların hedefi oldu.

        Lübnan'dan fırlatıldığı öne sürülen patlayıcı yüklü 3 İHA'nın akşam erken saatlerde Batı Celile'deki bölgeleri hedef aldığı belirtildi.

        Önleyici füzelerin İHA'ları düşürmeyi başaramadığı kaydedildi.

        Ayrıca, Lübnan'dan Batı Celile ve Kiryat Shmona bölgelerine 25 kadar roket atıldı. Batı Celile'deki bir binanın zarar gördüğü belirtilen roketler kuzey bölgelerinde yangınlara yol açtı.

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        İHA ve roket saldırılarında ölen veya yaralanan olmazken, ordunun top atışlarıyla karşılık verdiği kaydedildi.

        MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor.

        İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

        İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

        İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

        İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 351 Hizbullah mensubu öldü.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #lübnan
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