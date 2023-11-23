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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Lübnan sınırına beyaz fosfor bombası ile saldırdı

        İsrail, Lübnan sınırına beyaz fosfor bombası ile saldırdı

        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine beyaz fosfor bombası ile saldırı düzenlediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 19:22 Güncelleme: 23.11.2023 - 19:22
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        İsrail'den beyaz fosfor bombalı saldırı
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        Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri, Lübnan'ın Meys el Cebel beldesini beyaz fosfor bombası ile hedef aldı.

        İsrail ordusu yine sınır bölgesinde yer alan Reşafi beldesi, Alma eş-Şaab, Mecdel ve Teyr Harfa beldesinin etrafını da topçu atışlarıyla vurdu.

        HİZBULLAH'TAN 8 YENİ SALDIRI

        Hizbullah da son 24 saat içinde İsrail'e ait 18 askeri noktaya saldırı düzenledi.

        Hizbullah'tan yapılan son açıklamada, İsrail'e ait Yiftah, El-Malikiyye, Birket Rişe, Ziryat, Er-Rahib, Bustan, Cel el Alem ve Ramya askeri noktalarının "güdümlü füze ve uygun silahlarla tam isabetle" vurulduğu kaydedildi.

        Hizbullah, daha önce de İsrail'e ait 10 askeri noktanın hedef alındığını duyurmuştu.

        İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda, 85 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

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