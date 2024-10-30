İsrail ordu radyosu: Ekim ayında 80 İsrailli öldürüldü

İsrail ordu radyosunun haberinde, "Kara Ekim'in başından bu yana savaş kapsamında ve çatışmalarda 80 İsrailli sivil ve asker öldü." ifadesi kullanıldı. Haberde, bu ay ölenlerden 64'ünün asker ya da polis, 16'sının da sivil olduğu ifade edilerek, 33 asker ve subayın Lübnan'ın güneyinde, 19'unun Gazze'de yaşamını yitirdiği kaydedildi. Habere göre, 13 Ekim'de Hayfa kentinin güneyindeki Golani askeri üssüne insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, yaklaşık 60 kişi yaralandı.

Hizbullah'ın Lübnan sınırında İsrail askerlerinin toplandığı noktalara düzenlediği füze saldırılarında 3 asker yaşamını yitirdi. Irak'tan 4 Ekim'de İsrail'in kuzeyindeki askeri üsse düzenlenen İHA saldırısında 2 asker öldü, 20'si yaralandı. Bu saldırıdan 2 gün sonra İsrail'in güneyinde bulunan Beerşeba'da (Bi’rus-Seba) açılan ateş sonucu İsrail sınır muhafızlarından bir polis yaşamını yitirdi.

REKLAM AA'nın aktardığı habere göre; ekim ayı ortalarında ise Aşdod kenti yakınlarında açılan ateş sonucu bir polis öldü, 4 polis yaralandı. İsrail ordusu, 22 Ekim'de Gazze Şeridi'nin kuzeyinde "operasyonel trafik kazasında" bir askerinin öldüğünü duyurdu. Hizbullah'ın ekim ayı içinde İsrail'in kuzeyinde Filistinlilerden gasbedilen toprakların üzerinde kurulan yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda 7 sivil öldü. İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde açılan ateş sonucu 7 sivil öldü, 16 sivil yaralandı. İsrail'in kuzeyindeki Hadera kentinin dört noktasında düzenlenen bıçaklı saldırıda bir kişi öldü, 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Tel Aviv yakınlarında 27 Ekim'de kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu bir kişi öldü, 39 kişi yaralandı.