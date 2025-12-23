Habertürk
        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor | Dış Haberler

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor

        İsrail ordusu, Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor.

        Giriş: 23.12.2025 - 11:32 Güncelleme: 23.12.2025 - 11:32
        İsrail'den ateşkese rağmen Gazze'ye saldırı
        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini hava ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

        İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor.

        Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusunda yer alan bazı bölgelere saldırılar düzenledi.

        İsrail ayrıca savaş uçaklarıyla Deyr el-Belah'ta kontrolü altındaki bölgede yer alan boşaltılmış bir binayı da hedef aldı.

        Gazze Şeridi'nin orta kesiminde ise doğu bölgeleri topçu atışlarıyla hedef alındı.

        İsrail'in saldırıları sonucu can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin henüz bilgi verilmedi.

        Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.

